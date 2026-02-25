前TVB「中流砥柱」终极复出惹哄动 状态一流回春吸金贺重生 跟乐易玲合照好风骚

现年72岁的曾志伟，自年初于「万千星辉颁奖典礼」中，正式宣布辞任TVB总经理一职后，终于卸下重担，重回自由身。近日他重拾老本行，于一场新年晚宴中盛装担任司仪。前《东张》主持容羡媛（Fion）在IG发限时动态，见曾志伟身穿华丽的紫色花纹礼服，气色红润，笑容满面，心情显得极佳，而台下一众前TVB同事都非常兴奋，高层乐易玲之后都有跟曾志伟合照。再次手执咪高风的他，在台上挥洒自如，主持功力宝刀未老，与女主持搭档默契十足，尽显游刃有余的功架。台下观众见到这位金牌司仪再次上台，反应亦相当欣喜，场面热闹。

曾志伟5年总经理任期身心俱疲

相比起今天容光焕发的模样，曾志伟担任TVB总经理的五年期间，可谓身心俱疲。他曾在访问中以「得不偿失」四字总结这段经历，坦言行政工作令他承受巨大压力，总经理的身份包袱沉重，无法像以往一样畅所-言，与现在爱开玩笑、享受生活的状态可谓判若两人。他透露，当初接受邀请时，连子女都反对他「先嚟咁辛苦」，而杀入无线做管理层时，更不被外界看好，认为他不出一年便会放弃。

曾志伟飞到加拿大密会张嘉儿

如今无官一身轻，曾志伟终于能做回自己。他先是到处旅行，被拍到与明星足球队的好友们于包厢中跟内地年轻女子体验文化，又飞到加拿大探望前港姐冠军张嘉儿，对他而言最开心的莫过于能毫无包袱地回归幕前，他笑言最想做的就是再次主持港姐竞选。经历过身体透支的时期，他现在更注重健康，并表示已报名学中医，希望学懂如何调理身体，享受真正属于自己的退休生活。

