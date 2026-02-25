Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB「中流砥柱」终极复出惹哄动 状态一流回春吸金贺重生 跟乐易玲合照好风骚

影视圈
更新时间：21:00 2026-02-25 HKT
发布时间：21:00 2026-02-25 HKT

现年72岁的曾志伟，自年初于「万千星辉颁奖典礼」中，正式宣布辞任TVB总经理一职后，终于卸下重担，重回自由身。近日他重拾老本行，于一场新年晚宴中盛装担任司仪。前《东张》主持容羡媛（Fion）在IG发限时动态，见曾志伟身穿华丽的紫色花纹礼服，气色红润，笑容满面，心情显得极佳，而台下一众前TVB同事都非常兴奋，高层乐易玲之后都有跟曾志伟合照。再次手执咪高风的他，在台上挥洒自如，主持功力宝刀未老，与女主持搭档默契十足，尽显游刃有余的功架。台下观众见到这位金牌司仪再次上台，反应亦相当欣喜，场面热闹。

曾志伟5年总经理任期身心俱疲

相比起今天容光焕发的模样，曾志伟担任TVB总经理的五年期间，可谓身心俱疲。他曾在访问中以「得不偿失」四字总结这段经历，坦言行政工作令他承受巨大压力，总经理的身份包袱沉重，无法像以往一样畅所-言，与现在爱开玩笑、享受生活的状态可谓判若两人。他透露，当初接受邀请时，连子女都反对他「先嚟咁辛苦」，而杀入无线做管理层时，更不被外界看好，认为他不出一年便会放弃。

相关阅读：曾志伟秘飞温哥华跟前港姐冠军团年 表现亲暱女方难禁仰慕目光 红光满面饮饱食醉

曾志伟飞到加拿大密会张嘉儿

如今无官一身轻，曾志伟终于能做回自己。他先是到处旅行，被拍到与明星足球队的好友们于包厢中跟内地年轻女子体验文化，又飞到加拿大探望前港姐冠军张嘉儿，对他而言最开心的莫过于能毫无包袱地回归幕前，他笑言最想做的就是再次主持港姐竞选。经历过身体透支的时期，他现在更注重健康，并表示已报名学中医，希望学懂如何调理身体，享受真正属于自己的退休生活。

相关阅读：TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
7小时前
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
10小时前
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
01:48
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
影视圈
6小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
财政预算案2026︱为何不派消费券？ 陈茂波：消费意欲有改善 非合适时间推
财政预算案2026︱「派糖」措施涉220亿 比去年多1.8倍 为何不派消费券？ 陈茂波：非合适时间推
政情
5小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
3小时前
财政预算案2026︱电动车「一换一」取消 无税务宽减车价贵几多？即睇热门车款现价比较
02:30
财政预算案︱电动车「一换一」取消 无税务宽减贵几多？即睇热门车款比较 Tesla/BYD/丰田
社会
8小时前
财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿
01:46
财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿
政情
7小时前
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
01:48
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
13小时前
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
好去处
2026-02-24 14:31 HKT