女行团｜五大女主持挑战电视尺度 邱晴打头阵「涨卜卜」上围震撼视觉 泳衣放题大解放

有线宽频通讯有限公司今年1月底曾公布重大人事变动，行政总裁兼执行董事杜之克已辞任行政总裁、执行董事及集团内所有相关职务，离任安排即时生效。与此同时，余咏珊亦辞任有线旗下好好制作集团有限公司首席执行官，以及集团内其他职务；何哲图同步辞任星演国际首席执行官及相关岗位，同样是「当日请辞、当日生效」，3大高层同时离任， 曾有网民忧虑节目最终能否顺利播出。

《女行团》于上周六顺利播出

由好好制作制作的旅游节目《女行团》于上周六（21日）顺利播出，今次找来邱晴、梁凯晴、李蔓莹、乐宜、乐翊榆主持，分别到越南、杜拜、不丹、曼谷和首尔五个旅游胜地。首团由邱晴前往越南的富国打头阵，除了品尝地道美食外，邱晴还会着在私人泳池畅泳，「涨卜卜」的上围在水中荡漾，十分养眼。

五位女主持身穿性感泳衣「跳跳紥」

虽然节目从女性角度出发游世界，不过五位女主持身份性感泳衣在镜头前「跳跳紥」，又或者半裸接受SPA，状甚诱惑，确实冲击眼球。第一集出街后，不少网民留言：「我真系第一次睇YouTube 睇到流鼻血。」、「如果福利镜头多啲就好。」、「老实讲，邱晴真系好靓，好nice，希望能够做多啲节目放上youtube啦~~」、「努力减肥后，更漂亮。」、「好有新鲜感。」第二团由梁凯晴率领前往奢华之都 - 杜拜，梁凯晴将走访杜拜的古老市区，试戴各种黄金饰品、参加Kite Beach的健身活动，更于朱美拉沙滩玩水及欣赏动人夕阳。

李蔓莹展开不丹心灵之旅

第三团则跟随李蔓莹（Renee）展开不丹心灵之旅，她由机场到不丹首都廷布路程中，欣赏到壮丽的喜马拉雅冬日美景，在这次的旅程，李蔓莹更挑战自我，花了7小时攀登前往不丹著名的神圣之地「虎穴寺」。第四团由乐宜带队畅游曼谷，她将来到曼谷热闹的城堡夜市与小动物互动，再到萌趣十足的水豚咖啡厅以及全新开幕的水上乐园感受非凡乐趣。第五团由乐翊榆直飞潮流之都首尔，她将穿梭于首尔的大街小巷，从传统韩屋村落漫步至设计感十足的时尚街区，介绍当地最新的文化热点与打卡胜地。

