港姐阔太71岁富商老公体重失控重弹返30年前 忧有慢性病竟向公司美女求救

52岁1997年夺得港姐冠军翁嘉穗（Virginia）老公邬友正，已年届71岁，自爱上玩小红书后，不时在网上语出惊人，搞到太太翁嘉穗有微言。邬友正昨日（24日）在网上分享近照，见到晒出一位陌生女子，引起网民热议。

邬友正外游没戒口

邬友正昨日在小红书晒出照片，相中女子原来是厨师，邬友正透露因为半年前脚板骨折，停止做带氧运动，只可以维持拉筋及举重，加上外游时未有忍口，以至体重回升至68公斤，接近30年前的重量。

邬友正大呻：「我花咗30年，体重由70kg减到62kg，减咗8kg！再肥多2kg，我便打回原形，前功尽废！」邬友正无奈自嘲：「有咁耐风流，有咁耐折堕！」又称自己由天堂走返落地狱，要忍口及跳华尔兹舞，并要再做有氧运动。

邬友正担心有三高

邬友正又点名叫公司的美女助手帮忙：「你们要帮帮我，唔好俾我食垃圾食物，我唔想变返肥佬！忍，忍，忍！忍 口！如果唔忍口，唔止大肚腩咁简单，重会三高揾上嚟！其他慢性病也会乘虚而入！一定要地狱式减肥！」但邬友正揾人鞭策自己，却未见提及太太翁嘉穗，实在有趣。

邬友正为子感自豪

翁嘉穗当年卸任港姐后，闪嫁年差廿载的海马牌床褥创办人兼七海化工集团主席邬友正，并火速诞下大仔邬谟云（Jason），细仔邬谟风（Kaspar）于2015年出世。自大仔硕士毕业后留在英国发展，翁嘉穗与老公邬友正不时到当地探望儿子，日前邬谟云再在「Powerlifting」上夺得冠军，令邬友正与翁嘉穗为儿子感到自豪。

