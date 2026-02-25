Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡定欣首以「陈太」派利是好唔惯 被马浚伟催生B：今年未有计划

影视圈
更新时间：17:45 2026-02-25 HKT
发布时间：17:45 2026-02-25 HKT

胡定欣在婚后度过首个农历新年，今日（25日）到黄埔出席「新城广播新春团拜」为好友新城广播行政总裁马浚伟送上恭贺，2人见面即拥抱，荣升「陈太」的她更派陈氏利是给对方，马仔笑言有追问她会否在今年生「马仔」，不过定欣指今年未有计划。

胡定欣同老公甜蜜封利是

荣升人妻的定欣，笑言在派利是方面非常不习惯，要比往年准备更多，同老公甜蜜封利是，出门好怕利是带不够，亦派给等候她多年的表兄弟姊妹。定欣笑言往年拜年，长辈都会为她准备大利是，但今年没有了因她已给婚，笑言是有趣的体验。问长辈有催生B？她指家人见面都会讲，但希望大家祝她生意兴隆、开开心心，要多谢大家的祝福。定欣指今年刚与邵氏完约，很期待亦已开始投入工作，今天是新一年首次亮相，计划4月推出个人单曲，会继续内地音乐会，因一直想有自己的歌。「胡说八道会」好姊妹陆续在内地发展，问内地多工作招手？她表示期待扩濶版图，她指拍剧也期待，因已2年没拍剧。问出歌攻颁奖礼？她笑言不想太多。定欣指今次获好友马仔邀请，对方知道她出歌，承诺会在歌曲上支持她，会感谢这位好拍档。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
5小时前
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
9小时前
财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿
01:46
财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿
政情
6小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
财政预算案2026︱电动车「一换一」取消 无税务宽减车价贵几多？即睇热门车款现价比较
02:30
财政预算案︱电动车「一换一」取消 无税务宽减贵几多？即睇热门车款比较 Tesla/BYD/丰田
社会
6小时前
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
01:48
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
影视圈
4小时前
财政预算案2026︱为何不派消费券？ 陈茂波：消费意欲有改善 非合适时间推
财政预算案2026︱「派糖」措施涉220亿 比去年多1.8倍 为何不派消费券？ 陈茂波：非合适时间推
政情
4小时前
电动车「一换一」取消！须赶及3.31尾班车 否则失最高$17万税务宽减
01:07
财政预算案2026︱电动车「一换一」3.31后取消！须赶及尾班车 否则失最高$17万税务宽减
社会
6小时前
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
01:48
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
11小时前
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
2026-02-24 17:02 HKT