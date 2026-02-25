胡定欣首以「陈太」派利是好唔惯 被马浚伟催生B：今年未有计划

胡定欣在婚后度过首个农历新年，今日（25日）到黄埔出席「新城广播新春团拜」为好友新城广播行政总裁马浚伟送上恭贺，2人见面即拥抱，荣升「陈太」的她更派陈氏利是给对方，马仔笑言有追问她会否在今年生「马仔」，不过定欣指今年未有计划。

胡定欣同老公甜蜜封利是

荣升人妻的定欣，笑言在派利是方面非常不习惯，要比往年准备更多，同老公甜蜜封利是，出门好怕利是带不够，亦派给等候她多年的表兄弟姊妹。定欣笑言往年拜年，长辈都会为她准备大利是，但今年没有了因她已给婚，笑言是有趣的体验。问长辈有催生B？她指家人见面都会讲，但希望大家祝她生意兴隆、开开心心，要多谢大家的祝福。定欣指今年刚与邵氏完约，很期待亦已开始投入工作，今天是新一年首次亮相，计划4月推出个人单曲，会继续内地音乐会，因一直想有自己的歌。「胡说八道会」好姊妹陆续在内地发展，问内地多工作招手？她表示期待扩濶版图，她指拍剧也期待，因已2年没拍剧。问出歌攻颁奖礼？她笑言不想太多。定欣指今次获好友马仔邀请，对方知道她出歌，承诺会在歌曲上支持她，会感谢这位好拍档。