周吉佩张与辰亲回应互斗传闻 宁做金蛋唔愿做「一哥」 坤哥离巢指争上位 

周吉佩与张与辰今日到新春团拜活动，有指唱片公司同门的吴业坤将约满离巢，而《中年好声音》出身的周吉佩与张与辰凭强劲人气争做唱片公司「一哥」，二人谈到争一哥传闻，吉吉笑言没有事可以斗，他们经常一起合作工作，接下来也将带团去旅行，也指工作上没甚么好争，因为都是由公司安排，自己只想做好工作。张与辰笑指公司有好多工作，自己有新歌出、吉吉也有，公司会安排大家出歌，又笑言可与吉吉互相帮忙拍MV。问想做「一哥」吗？张与辰笑言好大压力，会被人放大审视，最重要是顺其自然、做好工作。问想做「一哥」还是「金蛋」？他笑言喜欢做金蛋，因有金听起来就是好事。

谈到吴业坤被指即将离巢，吉吉表示自己先后两次与坤哥同公司，但对其动向并不清楚，认为可能只是传言。问到会否担心「抢饭碗」？两人笑言从不觉得自己有抢，反而强调自己「抵用又抵锡」。张与辰透露公司对大家都好好，资源好平均：「只要你乖乖哋，公司自然会畀机会同资源。」

另外，吉吉亦被问到早前太太因衣着遭到网民评论一事，他指太太口讲介意，但没不开心，自己也有担心太太，他指事件已过去，但不需要太多评头品足。问是否已安抚太太𠱁了她开心？吉吉笑言：「只要我乖佢就会开心，会做好自己本份！」