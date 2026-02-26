「细龙太」陈思圻消失半年转战商界 创业卖M巾竟与「恐怖棉花」感染有关？

《爱．回家之开心速递》「细龙太」陈思圻（前名陈伟琪）自离巢TVB后，曾主持HOY TV节目，又拍原创剧《我爱九龙城》，保持曝光率。但自去年10月开始近半年时间，陈思圻如「人间蒸发」十分低调，直到近日才「上水」透露有新发展。

陈思圻「胆粗粗」创业

陈思圻日前在IG曝光新动向，原来已静悄悄转型做企业家，创立女性健康品牌。陈思圻近日又在Threads上透露自己「胆粗粗」创业：「因为到了卫生巾厂，被质素打动了，所以创立一个新品牌。」陈思圻又揾网民集思广益：「好佩服各位创业人士，有tips欢迎留俾我。」

陈思圻为了让自家品牌贴近使用者需求，利用Threads作为平台积极与网民互动，陈思圻发帖直接提问：「女孩子你地买衞生巾，最重要系睇咩？」瞬间引来大量网民留言，讨论区气氛热烈。

陈思圻分享个人经历

在与网民的互动中，陈思圻分享个人经历：「以前我都系买最平牌子，然后做了很多衞生巾测试，发现了原来好多恐怖的棉花，真系会感染。」有网民提供市场策略建议，例如「控制成本最重要」、「先做好各方面research」，甚至有人提出合作意向，陈思圻用心逐一回复。

陈思圻日前在IG表示已有多时没有更新社交网，因要花时间揾一个可以符合标准的产品，而做了不少市场调查，由包装上的每一粒字，到所有宣传的图片和字体，都出自陈思圻设计。经过多时准备，陈思圻坦言：「越来越佩服各位创业人士，真的不简单。谢谢伴著我一起努力的您们」。

陈思圻生于富裕家庭

34岁的陈思圻曾参加《2013年度香港小姐竞选》，加入TVB后因《爱．回家之开心速递》饰演「细龙太」一角，人气急升。但陈思圻曾涉酒驾事件，导致形象负面，最终离开效力8年的TVB。

陈思圻毕业于加拿大英属哥伦比亚大学哲学系，同修政治系，有指在当地出生的她家境富裕，爸爸从事贸易生意，居住在西贡千呎独立屋，驾驶名车出入外，又戴6位数名表开工。

