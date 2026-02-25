刘温馨承认与庞景峰结束两年情 主动提出分手：大家唔系好夹

刘温馨与庞景峰（Andrew）拍拖近两年，不过2人早前分别在社交网发文暗示已分手。刘温馨今日（25日）出席医疗旗舰店开幕礼，大方承认回复单身，跟庞景峰情人节前已分手。她说：「大家唔系好夹，绝对无第三者，系我提出分手，谂得好仔细，觉得唔夹分开都对大家好啲。」问到跟庞景峰拍拖时会否好多磨擦，她认为每对情侣一定会有磨擦，但大家也有开心美好回忆，亦很挂念对方的爱犬Soda，现在未有追求者。

刘温馨以结婚为前提而拍拖

谈到跟庞景峰是否再见亦是朋友，她说：「唔知㖞！我哋无见面。（农历年有无传讯息互相祝贺对方？）无呀！」刘温馨表示今年情人节没有好开心或伤心，只有平常心，又笑言有朋友提出介绍「笋盘」男生，但未有实质行动。谈到可会找林盛斌（Bob）介绍男生，她表示想事业行先，更参与网上平台举办的真人骚「贴地女神」，为了面试特意排练瑜伽舞。谈到择偶条件，刘温馨坦言喜欢有才华的男生，若然靓仔是bonus，但认为男士最重要成熟和稳重，并会以结婚为前提而拍拖，因为自己对感情好认真。