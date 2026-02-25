黑妹战胜癌魔揾靓仔教练学拉筋养生 汉阳对住女医生好尴尬︰前列腺问题讲唔出口
李丽霞（黑妹）、汉阳、范明熙（小V）及三姐等今日（25日）出席医疗旗舰店开幕礼，战胜癌魔的黑妹，坦言现在以中医和拉筋养生，每星期拉筋一次，又搞笑大赞教练好靓仔。
汉阳个仔代表港队打手球
黑妹说：「我发觉个人缩咗水，如果唔系做咗咁多手术，都唔警惕呢样嘢，有病之后真系要好好保养自己。」同场汉阳表示最近患上高血压需要食药控制，会注重饮食及节食减肥，他习惯揾男性医师，「有些说话，对住女医生会不方便讲，好似前列腺问题。」又指现年17岁的儿子是手球港队运动员，不时受伤，要做物理治疗。范明熙则透露筹备推出跳唱歌曲，压力大导致失眠。三姐坦言以前脚部有问题，多做运动后有改善。
