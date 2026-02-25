Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

岑珈其拉埋麦沛东倾凑B经引做爸爸 Sica再演舞台剧彩排笑到攰

影视圈
更新时间：15:45 2026-02-25 HKT
发布时间：15:45 2026-02-25 HKT

爆笑舞台喜剧《三一万能合》由凌文龙担任创作策划，朱栢谦与张志敏联合执导，梁泽宇编剧，主演阵容包括凌文龙、麦沛东、岑珈其、何洛瑶（Sica）及张志敏。今日发布宣传海报，三位男主角以科幻造型配合鬼马表情。门票于2月25日早上11时于售票平台「扑飞 POPTICKET」发售，演期为4月10日至19日，一连10场于湾仔艺术中心寿臣剧院上演。

《三一万能合》门票今起发售

《三一万能合》故事讲述三位各自背负烦恼的男人，为追求「更完美的自己」，决定接受科技融合手术，把三人的优点抽取、杂质剔除，合成一个「优化型男」。天马行空的设定加上爆趣剧情，令几位主演都期待满满。歌影视火速掘起的Sica，这次大胆挑战角色演绎，在一人分饰三角，对她而言绝对是演技与忍笑极限挑战，Sica说：「今次系第二次演舞台剧，上次同珈其合作，今次好荣幸可以同小龙、麦沛东合作。影海报当日，佢哋摆出好多鬼马动作同趣怪样，对我嚟讲真系好难忍，我都想一齐搞搞震，但拍海报时我要蹲低唔准郁，又唔可以跟佢哋做趣怪表情，真系难到我。」

麦沛东心郁郁生B

麦沛东与拍档们迅速建立默契，「影海报时已经笑爆咀，难以想像排戏会点，一定笑到攰。大家都系搞笑担当，完全唔担心演出，反而惊忍唔住笑。」麦沛东再分享：「珈其啱啱做咗爸爸，会同我讲育儿心得！」搞到2022年结婚的他心郁郁想生续指︰「而小龙导演嘅作品我都有睇，大家倾戏剧倾得好投契。同Sica虽然系第一次合作，但都好快熟络。」

凌文龙影相唔自在

凌文龙表示首次担任舞台剧策划及发起人，感谢导演、演员及幕后团队的信任与支持，让他获益良多。小龙笑言：「今次海报造型好正，我未试过呢啲风格，影完出嚟好鬼马，好衬今次主题。我一直都怕影相，平时要我chok样真系笑死人。」岑珈其就表示，今次班底非常好玩，舞台上一定火花四射：「大家好有默契，又肯一齐玩一齐倾，真系好期待演出。」谈到海报拍摄，他坦言不容易：「影硬照要表达讯息对我嚟讲好难，有压力又冇乜信心，但最终效果好好，自己都好满意。」 

爆笑舞台喜剧《三一万能合》详情

创作策划：凌文龙
编剧：梁泽宇 
导演：朱栢谦、张志敏
演员：凌文龙、麦沛东、岑珈其、何洛瑶（Sica）、张志敏
演出地点：香港艺术中心寿臣剧院
演出场次：4月10-12、14-16日8PM；4月11-12、18-19日3PM
票价：$888（堂座前排）／$688（堂座）／$488（楼座）
购票连结：https://www.popticket.hk/event/the-integration

