31岁豪放港姐坐商务舱豪游杜拜 从蜗居迁入豪宅富贵生活大揭秘

前TVB小生林俊贤的2022年港姐冠军女儿林钰洧，当选后工作量不多，幸而两年前加入处境剧《爱．回家之开心速递》，饰演「接龙初恋Cafe」侍应保持曝光。31岁的林钰洧近日在社交平台晒出到杜拜旅行的影片，见到由出发已坐商务舱，豪游中东。

林钰洧搽「阿婆香水」

林钰洧日前在IG分享坐机的影片，见到她乘商务舱拍片，还开箱曝光「What's in my bag」，分享随身携带的物品。最初见到林钰洧拎出车牌、纸巾、面膜、白花油等产品后，林钰洧还随身带备一部相机。梁丽翘惊讶林钰洧去旅行前准备：「又买新相机呀你！」未出发先洗一笔钱。

林钰洧抵达当地除观光外，更尝试杜拜高空跳伞体验，此项活动从大约5,000元至8,000元不等，可见林钰洧今次旅程花费不菲。林钰洧表示是第一次在杜拜跳伞：「首先跳伞教练会帮你做好安全措施，确保安全及舒适，我从来没有想像过会去跳伞，它不在我的人生愿望清单，我去跳伞只是因为当天天气很好。杜拜实在太美了，整个过程并没有像我想像中恐怖。」

林钰洧被封「性女」

林钰洧参选港姐时曾被翻旧帐，在节目《对号入座》中大谈自性经验，自揭有过五位性伴侣，被封「性女」。林钰洧又因未满1岁时父母离异，多年来与母亲相依为命，曾称爸爸没有抚养过自己，直至14岁才与父亲林俊贤相认。林钰洧于2024年传出与大生银行创办人马锦灿幼子、业余赛车手马清扬关系密切，有传频出入男方位于山顶豪宅，马清扬曾公开赞女方「好纯品」，却遭林钰洧否认恋情，强调二人只属普通朋友。

林钰洧曾住「蜗居」

林钰洧曾曝光香闺，目测只有约2、300呎，客厅有二人梳化、大电视、书柜，客厅旁便是睡房，内有一张双人床，基本上「入房一步就上床」。林钰洧年前传出由蜗居搬到豪宅，周身名牌，出入五星级酒店叹下午茶，又坐游艇出海，被指财力惊人。

