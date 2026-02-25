游飚离世丨家人陪伴下与世长辞遗年幼女儿 黄文标忧心好友遗属负担有压力

临时演员出身的前TVB「御用烂仔」游飚昨晚（24日）传出死讯，终年57岁。黄文标证实好友游飚于2月12日因脑出血昏迷，延至昨晚10时前离世，黄文标表示游飚遗下妻女，因女儿「游菜」游铠玥年纪尚小，令人忧心。

游飚紧客期间不适

黄文标向传媒透露当日游飚在办公室感到不适，却仍如常见客，还向黄文标介绍客户是前TVB新闻部同事。双方交谈一阵后，黄文标发现游飚伏在枱上，还一度跟游飚开玩笑问「见紧客眼瞓」，游飚表示极度不适，并要求召救护车。

黄文标惚述在等救护车期间，游飚已呈半昏迷状态，到达急症室时已证实脑出血，要开窿减低颅压，只是游飚一直昏迷。直到第二日因游飚的颅压仍偏高而要开颅骨，可惜未见好转，在家人陪伴下与世长辞。

黄文标跟游飚揾食

身为游飚朋友兼同事，黄文标对好友突然离世感难受，因二人份熟好友，黄文标在游飚的水触媒生意工作，视对方如老板。而且游飚的女儿仍在读书，家属负担有压力，黄文标担心不知如何才可以帮到对方。

