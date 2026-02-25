《中年好声音》唱将惊人背景曝光 家世显赫出生金融世家 三代同名Ramon：感激父母给予自由度

TVB真人骚《中年好声音》季军罗启豪（Ramon）凭扎实唱功与亲民形象入屋，当时罗启豪有指罗启豪的军师正是罗妈妈，她的来头亦相当强劲，罗妈妈在15岁参加业余歌唱比赛并夺得冠军，后来成为酒店常驻歌手，其后在Anders Nelsson的引荐下，替女歌手Irene Ryder工作，甚至亦曾为前无线行政主席「六婶」方逸华的音乐节目担任嘉宾，后来因为结婚组织家庭才决定放弃歌唱事业。

罗启豪出身显赫家族背景相当猛料

近日罗启豪的家世再被网民关注，原来他出身显赫，家族背景相当猛料，家族成员均活跃于工商及金融界，罗启豪的爸爸、资深私募基金合伙人罗威文曾任华商会所主席，而罗启豪爷爷就是于50至60年代创立「永明制造厂」（Everlight Manufacturing）的罗鸿兴，罗启豪可谓「金融世家」之子。

罗启豪父亲罗威文活跃于金融界

罗启豪的父亲罗威文（Ramon Lo Jr）活跃于金融界，曾任职毕马威及新鸿基，1981年更与夏佳理（Ron Arculli）及Aman酒店集团创办人Adrian Zecha等重量级人物，共同成立亚洲最早的私募基金之一「Arral & Partners」。罗威文更曾主导多项重大投资，包括谢瑞麟珠宝及环美家私，现时仍担任Symphony基金合伙人。 罗启豪的爷爷罗鸿兴（Ramon Lo）则是50、60年代知名的工业家，创立「永明制造厂」，更是香港地产建设商会的创会成员之一。爷爷罗鸿兴早年毕业于传统名校英皇书院及香港大学，是典型的精英出身。 他们家族生意涉猎超广，包括地产（永明建业）、证券、保险及旅行社。另外，罗鸿兴的叔父背景同样惊人，为本港鼎鼎大名的法官罗显胜。

罗启豪歌唱天赋遗传自父母

罗启豪家族三代均沿用英文名「Ramon Lo」，所以罗启豪的英文全名是Ramon Lo III，对于有关家族背景的传闻，罗启豪坦承我有睇过网上这篇文章：「佢讲嘅嘢都系啱，本身我对爷爷做过啲乜，系唔清楚，当我睇到篇文之后，我系问咗爸爸求证，爸爸系有同我讲返爷爷嘅事。我好幸运长大喺一个自由度好大嘅家庭中，因为我知道好多家庭好多家长系会指定佢哋嘅小朋友要做啲乜，系会有好多限制。但我就冇，佢哋畀好大自由度我。」花名「英国豪」的罗启豪本身担任平面设计师，其歌唱天赋遗传自父母。爸爸罗威文18岁时曾夺业余音乐天才比赛亚军，妈妈亲刘英更是实力派，15岁已夺全港公开业余歌唱比赛冠军，曾任酒店驻唱歌手，更与方逸华、Anders Nelsson等乐坛前辈交情深厚，当三个孩子长大后，刘英于2006年重返乐坛，与朋友组成歌唱团，不久前还为陈奕迅的《盲婚哑嫁》MV演唱了歌曲《When I’m Dreaming》，罗启豪参加《中年好声音》，某部分原因也是因为想替妈妈圆成心愿，十分孝顺！

罗启豪曾有社交恐惧及语言障碍

罗启豪透露自己在13岁那年到英国读书，3年后过美住了20多年，至2015年再搬返英国。他表示自己一直有社交恐惧及语言障碍，直至《中年好声音》出现才于2022年鼓起勇起参加：「我一直都有幻想参加比赛，但未有勇气，由细到大面对人群都有障碍，咁啱见到《中年好声音》比赛，畀个节目名影响咗，我要接受自己系中年，再唔抓紧机会就冇。」因为有社恐，罗启豪笑称绝对有机会错过追女仔：「我一路work on自己，随缘，接受咗自己咁就强求唔到，但入行后多咗嘢讲，但就冇时间。我希望另一半有爱心，唔一定要全部兴趣一样，但要钟意音乐，希望同我一齐有共同兴趣如去旅行或睇博物馆。肤浅啲外表要ok，但唔一定要好靓。」