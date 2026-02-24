何依婷日本庆生大解放 雪景配吊带背心超惹火 老公视角再送超豪生日惊喜

昨日(23日)不止是年初七人日，更是何依婷的32岁生日正日，她就在ig分享在冰天雪地下穿上吊带背心，肌肤胜雪的性感靓相，原来何依婷孖住丈夫去了日本滑雪当生日旅行，又大晒丈夫送烚她的巨型粉红色玫瑰花，幸福满泻，之后对住生日蛋糕吹蜡烛许愿，获得不少网民祝福。

何依婷日本庆祝32岁生日

何依婷是2017年的港姐亚军入行，凭演出剧集《新闻女王》上位，她在2023年底与大学同学兼富二代老公Cedric在峇里举行超梦幻婚礼，翌年4月女儿Rosella出世，何依婷更获得丈夫爱锡，夫妻二人甚为恩爱。何依婷现时跟丈夫，居于市值3千万的红磡「海名轩」，早前何依婷分享囡囡学琴短片，就意外将豪宅曝光，她所居住的高层单位空间感十足，大厅宽敞，即使摆放了巨型钢琴、婴儿围栏及多组沙发后，仍有大量活动空间，而且可以望到维港景色，百分百是低调奢华。除此之外，何依婷女儿Rosella的180日宴，同样令人羡慕，何依婷曾在IG限时动态贴上相片，场内一片花海，何依婷跟囡囡穿上粉红色的母女装，还有一袋又一袋的名牌礼品做回礼，囡囡可谓万千宠爱在一身。

何依婷冰天雪地吊带背心大解放

近日何依婷分享自己的雪地靓相，相中的她虽然穿上雪褛，但就专登拉开拉链，内里是性感的吊带背心，大晒惹火身材，网民更激赞她的雪白肌肤，跟白色的雪景撞色，相当夸张。原来何依婷是在生日前一天才由日本滑雪返港，当作是生日旅行。何依婷又在ig限时动态，分享自己收到丈夫的巨型粉红玫瑰花，又一起食生日饭及食生日蛋糕，当然不少得许愿环节，而何依婷就闭起双眼，诚心许愿，未知是否想追多个仔，凑成一个「好」字。

何依婷嫁人后极速升呢

何依婷曾住黄大仙公屋，凭自身努力，考入香港城市大学，主修资讯系统学系环球商业系统管理课程和副修心理学，在学期间修读各科皆表现优异，成绩平均积点超过3.5分。她曾获奖学金资助，赴美国史丹佛大学、英国列斯大学及中国上海复旦大学作交换生。何依婷毕业前曾到阿里巴巴位于中国杭州的总部实习，于2016年7月考获一级荣誉学士学位。其后参选港姐入行，亦参演过曾参演剧集《十月初五的月光》外，更凭台庆剧《新闻女王》饰演新闻主播「徐晓薇」一角，成功入围《万千星辉颁奖典礼2023》角逐「最佳女配角」及「飞跃进步女艺员」最后五强，可说婚姻事业两得意。

