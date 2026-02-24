Mani派开工利是成团拜目标 曾比特首年加入优惠有双封 VIVA机关枪祝贺攻势被笑「口水为财」

英皇集团主席杨受成博士在昨日年初七开工大日子带领一众高层切烧猪仪式，并主持醒狮点晴仪式，祝愿年头好到年尾。

海儿送曲奇回礼

身为英皇高层霍汶希（Mani） 在社交网分享当日的开心片段，一众旗下艺人及歌手大排长龙逐一跟她拜年，Mani形容如狼似虎的阵容，不过她亦十分乐意派利是。去年11月加入英皇大家庭的曾比特，见到Mani即送上拥抱又讲出恭贺说话，即获得Mani送上双封利是。Mani说：「呢个系新嘅，所以我要畀两封！」。当海儿收完利是，亦礼尚往来送上亲自炮制的曲奇饼给Mani，认真抵锡。轮到女团「VIVA」成员，她们七嘴八舌似机关枪不停讲恭贺说话，搞到Mani都忍唔住话：「边有咁嘈架！」。而出名靓仔的杨天宇，Mani竟然赠言说：「沟多啲女呀！」

Mani祝愿所有艺人大红大紫

经过一轮团拜后，最后一众艺人及歌手大合照，虽然谢霆锋未见踪影，但Mani走到谢霆锋摆出祝贺手势的海报，便笑说：「祝大家，谢霆锋财神到！所有经理人部门，日日爆单！所有艺人大红大紫！」镜头一转，Mani身处办公室响度抹眼镜，她投诉指怀疑罪魁祸首是「VIVA」喷了好多口水在眼镜上，搞到成副眼镜湿了。她开心留言说：「年初七超好日，又喺开工嘅日子啦！过去嘅一年大家都好努力!新嘅一年，收到开工利是之后就要更努力呀!不过估唔到VIVA喺回赠我成面口水啰！你哋唔喺谂住口水为财呀嘛！ 」