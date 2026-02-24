Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Mani派开工利是成团拜目标 曾比特首年加入优惠有双封 VIVA机关枪祝贺攻势被笑「口水为财」

影视圈
更新时间：21:45 2026-02-24 HKT
发布时间：21:45 2026-02-24 HKT

英皇集团主席杨受成博士在昨日年初七开工大日子带领一众高层切烧猪仪式，并主持醒狮点晴仪式，祝愿年头好到年尾。

海儿送曲奇回礼

身为英皇高层霍汶希（Mani） 在社交网分享当日的开心片段，一众旗下艺人及歌手大排长龙逐一跟她拜年，Mani形容如狼似虎的阵容，不过她亦十分乐意派利是。去年11月加入英皇大家庭的曾比特，见到Mani即送上拥抱又讲出恭贺说话，即获得Mani送上双封利是。Mani说：「呢个系新嘅，所以我要畀两封！」。当海儿收完利是，亦礼尚往来送上亲自炮制的曲奇饼给Mani，认真抵锡。轮到女团「VIVA」成员，她们七嘴八舌似机关枪不停讲恭贺说话，搞到Mani都忍唔住话：「边有咁嘈架！」。而出名靓仔的杨天宇，Mani竟然赠言说：「沟多啲女呀！」

Mani祝愿所有艺人大红大紫

经过一轮团拜后，最后一众艺人及歌手大合照，虽然谢霆锋未见踪影，但Mani走到谢霆锋摆出祝贺手势的海报，便笑说：「祝大家，谢霆锋财神到！所有经理人部门，日日爆单！所有艺人大红大紫！」镜头一转，Mani身处办公室响度抹眼镜，她投诉指怀疑罪魁祸首是「VIVA」喷了好多口水在眼镜上，搞到成副眼镜湿了。她开心留言说：「年初七超好日，又喺开工嘅日子啦！过去嘅一年大家都好努力!新嘅一年，收到开工利是之后就要更努力呀!不过估唔到VIVA喺回赠我成面口水啰！你哋唔喺谂住口水为财呀嘛！ 」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
5小时前
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
投资理财
16小时前
爆发彩票争夺战的OK便店店。Google Maps
彩票争夺战 | 顾客弃买彩票中亿元 店经理下班秒买走 OK提诉讼争夺
即时国际
9小时前
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
即时国际
2026-02-23 19:10 HKT
点心纸唔系咁填？00后饮茶「打剔再画圈」爆世代战 网民：90后睇到血压高｜Juicy叮
点心纸唔系咁填？00后饮茶「打剔再画圈」爆世代战 网民：90后睇到血压高｜Juicy叮
时事热话
5小时前
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
生活百科
2026-02-23 19:15 HKT
前上市公司主席晒英护照称「零用途」 Hashtag「只系装饰品」「废物利用」掀议｜Juicy叮
前上市公司主席晒英护照称「零用途」 Hashtag「只系装饰品」「废物利用」掀议｜Juicy叮
时事热话
8小时前
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
好去处
7小时前
财政预算案2026︱电动车一换一传取消 代理各出奇招：营业至凌晨、收$100订金保优惠价
财政预算案2026︱电动车一换一传取消 代理各出奇招：营业至凌晨、收$100订金保优惠价
社会
5小时前
《欢乐今宵》女主持历恐怖车祸险破相  淡出近30年罕现身香港  与近半世纪生死之交聚首
《欢乐今宵》女主持历恐怖车祸险破相  淡出近30年罕现身香港  与近半世纪生死之交聚首
影视圈
13小时前