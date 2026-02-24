陈健安新歌《梨子》藏洋葱　结尾收录亡父珍贵录音：佢𠵱家好威！

唱作人陈健安（安仔）推出新歌《梨子》，纪念逝世20年的父亲。歌曲早前于个人演唱会上首唱，真挚演绎感动全场。歌曲MV近日上架，以动画配合手写歌词字幕，片尾一段陈爸爸温柔地哄小朋友的录音：「汽水、雪糕，好嘢，拎晒出嚟」，更是触动人心。为寻回这段珍贵声带，陈家总动员翻箱倒柜，究竟陈爸爸当年是在跟谁说话？安仔亲自揭盅：「系家姐大女，爸爸嘅外孙女！」

安仔一条梨皮悟出人生

安仔分享道：「好记得爸爸钟意批梨皮，一条过唔断，攞畀我哋睇，呢啲就系生活情趣。其实我有啲价值观、行为、生活习惯都系嚟自爸爸，希望可以用『梨子』做引子，分享我传承自爸爸嘅嘢。」MV特意选用动画而非真人影像，他解释：「我唔想太煽情，不如用Animation（动画）表达。仲邀请咗DJ阿柠（薛晋宁）帮手画。」

赖映彤操刀联手监制

《梨子》由安仔作曲，许弘毅填词，这是二人的首度合作。对方听过安仔分享爸爸的生活点滴后，写下这首作品。安仔说：「佢写出我讲嘅所有故事，当中有爸爸嘅生活哲学，好感动。歌词看似简单，但再消化吓就会发现有几个层次，尤其系Verse（主歌）部份每句七个字，有poetic（诗意）感觉。」编曲则由安仔的老拍档赖映彤（小彤）操刀，并与安仔联手监制。

陈家翻看旧碟成亲子活动

谈到加入爸爸的声音，安仔说：「首歌差唔多做完嘅时候，我谂不如加啲爸爸以前嘅声，就喺屋企群组问。原来家姐以前用DC（数码相机）拍片再烧成碟，收晒喺床下底。佢摷晒出嚟逐只睇，仲记低几分几秒有爸爸把声，我即晚去家姐屋企攞晒啲碟返嚟再拣。我谂爸爸估唔到自己把声全世界都听到，佢咁钟意威，𠵱家真系好威！」他再说：「𠮶段声系2002年录嘅，当时家姐拍紧自己个女，爸爸喺度氹紧佢嘅外孙女。」因为这次寻声之旅，家族意外多了一个有趣的亲子活动，就是翻看旧光碟。安仔笑言：「家姐嘅大女未睇过自己细个嘅片，细女更加未见过姐姐细个，原来咁得意。一家人睇片好开心，变咗亲子活动。」

陈健安分享水墨虾趣事

安仔曾在专辑中收录妈妈嘘寒问暖的WhatsApp录音，如今在新歌《梨子》MV尾段加入爸爸的声音，被问到会否继续为其他家人创作，打造成家族系列？他笑指：「我哋系大家族，可能要出三只碟先够！」他又指：「我爸爸性格都几唔听人讲嘢、几任性，原来我都系。佢把口好甜，好识𠱁人，仲多才多艺，识打功夫、踢波，写毛笔字好靓，每年都会写挥春。」安仔更爆料，小时候有一次的画画功课，爸爸技痒在他的水彩画「海洋世界」上用毛笔画了一只水墨虾，场面非常搞笑。