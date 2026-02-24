Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

女团XG老板SIMON名古屋因涉毒被捕 警方指已使用违法药物至少1年 公司XGALX作出回应

影视圈
更新时间：21:15 2026-02-24 HKT
发布时间：21:15 2026-02-24 HKT

日本女团XG的老板兼制作人SIMON（又名JAKOPS）23日凌晨在名古屋的酒店与另外3人遭警方拘捕，现场检获可卡因及大麻，据指SIMON前晚现身名古屋，亲自为XG的巡唱坐镇，但在结束后，东京警视厅接获情报，联同爱知县警方深夜突击SIMON下榻的酒店，发现毒品就放在桌上。

SIMON准备接受东京警视厅调查

警方在酒店房桌上发现疑似4袋可卡因及1袋干燥大麻的毒品。昨日早上8时多，SIMON被移送至东京车站，准备接受东京警视厅调查，目前警方正在搜索SIMON的住所和办公室，调查毒品来源。据悉警方去年3月就接获线报，指出SIMON已使用违法药物至少1年。

Chancellor曾为姜丹尼尔制作专辑

SIMON被捕外，39岁的美籍韩裔唱作歌手及制作人Chancellor和分别是38岁的长谷川雄大和51岁的柳川典利的两名经理人公司Avex员工都被捕。日媒以Michael Kim及职业不详介绍Chancellor，韩媒则认出Chancellor，他曾为姜丹尼尔等歌手制作专辑。Chancellor于2022年与比自己小3岁的圈外人结婚，去年10月宣布诞下一女。

Avex全力配合警方调查 

SIMON公司XGALX昨日回应他被捕，表示：「正在确认事情中。」XGALX是Avex旗下公司。Chancellor公司Avex今日则指：「关于部分新闻媒体报道本公司相关艺人及员工遭拘捕一事，目前警方正在进行调查，本公司将会全力配合。对于造成各位极大的担忧与困扰，我们深表歉意。」
由于日本社会对毒品犯罪采取零容忍的态度，外界认为事件绝对会影响XG的发展，以及后续的巡唱计划。

