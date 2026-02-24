Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

姜涛出席Annual Dinner当嘉宾犹如开小型个唱 吸引姜糖想入职打工望见偶像 林峰亲民跟台下观众玩自拍

更新时间：19:45 2026-02-24 HKT
发布时间：19:45 2026-02-24 HKT

男团MIRROR成员姜涛连续两年出席连锁快餐店Annual Dinner，昨日在初七人日（23日）以嘉宾身份出现，献唱多首歌曲，包括有《Better Man》、《你要倔强》、《好得太过份》、《寂寞圆舞》等，引来现场的员工纷纷走到台前一睹姜涛本尊。

姜涛获男士高调示爱

向来亲民的姜涛亦跟大家握手，现场不时听见欢呼声，更有位男士好高调跟他示爱，十足似开小型演唱会一样。虽然部分「姜糖」无份参与，但睇见偶像在Annual Dinner在网上洗版的表演片段，不少「姜糖」也留言表示想加入连锁快餐店。其中有人留言说：「为咗睇姜姜，我想入麦当劳做！有几多糖都系咁谂？请问下年annual dinner仲有冇姜涛？」、「老麦嘅Annual Dinner次次阵容劲吸引，搞到我好想加入老麦去炒薯条。」、「几时入职先至有得去Annual Dinner？」。同场更有林峰坐阵唱出多首个人歌曲，亦表现友善，自动波跟大家玩自拍大合照。

