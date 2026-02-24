古天乐现身演协春茗派利是兼福袋 罗兰精神现身 刘江演艺贡献获表扬：我未够资格

香港演艺人协会今日（24日）在会长古天乐、副会长钱嘉乐及一众理事会成员：周家怡、岑珈其、小肥、赵善恒、黄溢濠、麦子乐、岑乐怡、郑文等率领下举行2026年春茗茶聚，吸引逾百会员踊跃出席：罗兰、余慕莲、冯素波、丁羽、刘江、程可为、吴浣仪、梁葆贞、黄夏蕙、陈勉良、黄文标等现身支持，场面墟冚。

张继聪、张敬轩有份赞助礼物

香港演艺人协会第十七届理事会换届大选已于去年底完成，古天乐连任会长，钱嘉乐、张继聪任副会长，周家怡兼任秘书长及与岑乐怡担任司库，岑珈其、赵善恒成为理事，而徐智勇(小肥)、雷深如(J.Arie)、陈家乐、游学修、陈湛文、黄溢濠、郑文、梁棨宁（咸旦）、麦子乐加入成为特邀理事，绝对是人才济济。今年会长古天乐亦一如往年，在春茗茶聚向全场会员派发利是，亦向全场会员派发福袋；而余安安、张继聪、周家怡、张敬轩、岑乐怡亦有赞助现场礼品及抽奖礼物，令每位出席会员满载而归。

程可为答谢尽显幽默风格

除了抽奖之外，席间亦颁发「杰出演艺大奖」以表扬过去多年来为演艺界贡献良多的前辈艺人，今年分别由吴浣仪、程可为、刘江荣膺奖项，三人在古天乐及钱嘉乐手中接过奖项，刘江说：「好多谢大家冇忘记我，今日第一次出席，见番大家好开心，多谢大会颁呢个奖，我觉得自己未有资格。」而吴浣仪亦感谢古天乐会长及一众理事，大赞他们非常有心。程可为领奖时，尽显幽默风格说：「好开心呢个年纪、呢个记性仲可以出镜演绎角色。感激上天畀智慧我，同埋畀个样我啦，而家都仲睇得吓啦！多谢大家！」

罗兰姐每日做运动

此外，去年底离开无线的罗兰姐亦有到场，期间罗兰姐精神饱满，不少艺人上前跟她合照及拜年，问到罗兰姐健康情况，她大方说：「脚麻麻地，天气潮湿，脚会痛，新年都唔敢周围去，惊多人。而家冇拍嘢，会喺屋企念吓天主经、圣母经，朋友会打嚟倾吓偈，电视有节目教人做运动，我每日都会跟住节目做大半个钟运动。」