古天乐现身演协春茗派利是兼福袋 罗兰精神现身 刘江演艺贡献获表扬：我未够资格
更新时间：19:15 2026-02-24 HKT
发布时间：19:15 2026-02-24 HKT
发布时间：19:15 2026-02-24 HKT
香港演艺人协会今日（24日）在会长古天乐、副会长钱嘉乐及一众理事会成员：周家怡、岑珈其、小肥、赵善恒、黄溢濠、麦子乐、岑乐怡、郑文等率领下举行2026年春茗茶聚，吸引逾百会员踊跃出席：罗兰、余慕莲、冯素波、丁羽、刘江、程可为、吴浣仪、梁葆贞、黄夏蕙、陈勉良、黄文标等现身支持，场面墟冚。
张继聪、张敬轩有份赞助礼物
香港演艺人协会第十七届理事会换届大选已于去年底完成，古天乐连任会长，钱嘉乐、张继聪任副会长，周家怡兼任秘书长及与岑乐怡担任司库，岑珈其、赵善恒成为理事，而徐智勇(小肥)、雷深如(J.Arie)、陈家乐、游学修、陈湛文、黄溢濠、郑文、梁棨宁（咸旦）、麦子乐加入成为特邀理事，绝对是人才济济。今年会长古天乐亦一如往年，在春茗茶聚向全场会员派发利是，亦向全场会员派发福袋；而余安安、张继聪、周家怡、张敬轩、岑乐怡亦有赞助现场礼品及抽奖礼物，令每位出席会员满载而归。
程可为答谢尽显幽默风格
除了抽奖之外，席间亦颁发「杰出演艺大奖」以表扬过去多年来为演艺界贡献良多的前辈艺人，今年分别由吴浣仪、程可为、刘江荣膺奖项，三人在古天乐及钱嘉乐手中接过奖项，刘江说：「好多谢大家冇忘记我，今日第一次出席，见番大家好开心，多谢大会颁呢个奖，我觉得自己未有资格。」而吴浣仪亦感谢古天乐会长及一众理事，大赞他们非常有心。程可为领奖时，尽显幽默风格说：「好开心呢个年纪、呢个记性仲可以出镜演绎角色。感激上天畀智慧我，同埋畀个样我啦，而家都仲睇得吓啦！多谢大家！」
罗兰姐每日做运动
此外，去年底离开无线的罗兰姐亦有到场，期间罗兰姐精神饱满，不少艺人上前跟她合照及拜年，问到罗兰姐健康情况，她大方说：「脚麻麻地，天气潮湿，脚会痛，新年都唔敢周围去，惊多人。而家冇拍嘢，会喺屋企念吓天主经、圣母经，朋友会打嚟倾吓偈，电视有节目教人做运动，我每日都会跟住节目做大半个钟运动。」
最Hit
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕 用一方法即可锁定生父
2026-02-23 19:10 HKT
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
2026-02-23 19:15 HKT
中国观察：刘美贤母亲曝光 「中功」二姐
11小时前