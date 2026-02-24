Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阮兆祥回归TVB主持节目 亲揭「封咪」原因 恨拍《友乜唔讲得2.0》分享恩怨情仇

影视圈
更新时间：20:15 2026-02-24 HKT
发布时间：20:15 2026-02-24 HKT

阮兆祥到铜锣湾为TVB新节目《香港系列之细间始终你好》录影，他指节目为大家介绍香港小店，分享店长的追梦动力和经营理念，早前到夜冷舖、楼梯舖等拍摄，亦有走访文化士多和唐装店等，祥仔指节目很有特色，已收到消息有机会添食，但都要看观众反应，要靠收视和口碑。

阮兆祥街头拍节目获街坊支持

祥仔去年底离开商台节目《1圈圈》后「封咪」，今次回归TVB主持节目，他表示多谢TVB畀机会，返到香港主持节目很开心，上午在湾仔街头拍节目，也得到很多街坊支持打气。问到「封咪」而多了时间做其他工作？他直言是：「做电台占了我大部分时间，在商台做了11年，当人挖深了、挖久了都要时间唞唞，做电台很不同，只用声音去表达喜怒哀乐，但同时有很多画面，我自己小时候已听电台，所以很有归属感。是不舍得，但是时候停一停，好似做《奖门人》做久了，我们主持都会想是不是没新意、要停一停。」

阮兆祥赞江欣燕开心又健康

问祥仔是否「多瓣数」忙不停？他笑言现在很得闲，希望大家找他工作。谈到李居明有意找他加盟新派粤剧，他坦言有兴趣、多谢赏识，但因为准备时间不多，怕令对方剧本失利，望下次再合作。问错过与好友江欣燕同台的机会？他指机会多的是，因他与梅小蕙及江欣燕一起经营内地影音平台，预计炮制《友乜唔讲得》的类似节目，「希望做到《友乜唔讲得 2.0》、都准备好爆料、分享恩怨情仇，我入行41年，每年识5个人都有200个人可以请，哈哈！当然少不了邓兆尊、家燕姐！」他又指近日有与江欣燕见面，觉得她开心又健康。

