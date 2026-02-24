「亿万驸马」黄浩然打卡变热话？三父子生活贴地乘东铁 网民识破车厢内不寻常设备

现年50岁的黄浩然，凭住电影《孤男寡女》及《新扎师妹》中「剑雄」一角走红，之后加入TVB拍过多龄脍炙人口的剧集，包括《拳王》、《名门暗战》、《多功能老婆》等。黄浩然靓仔有型，更是圈中好男人，他跟太太莫家嘉（Kaka）于2005年结婚，育有两子Kayden和Ransley。黄浩然曾患上「贝赛特氏症」，病愈后特别注重健康，近日他带同两子，去到「东岸板道」跑步，更在东铁的展览车厢内打卡，想不到有网民大赞黄浩然坐东铁，生活平民贴地，完全是美丽误会。

黄浩然三父子跑东岸板道

黄浩然不时分享一家人的生活点滴，近日他带了两位囝囝，去了由坚尼地城作起点，直通到筲箕湾的「东岸板道」，三父子一起健康跑步，黄浩然戴上Cap帽及墨镜，身穿运动背心，两位囝囝则是同款的白色运动衫，黄浩然父子由铜锣湾出发，沿途在不少景点打卡，包括三角天后庙船、东铁车厢展览，而跑到倦了，三父子就在海滨长廊的座椅上，一边休息一边欣赏风景，共享天伦之乐。

黄浩然东铁展览车厢拍照

黄浩然带囝囝跑到去湾仔海滨，并参观铁路迷称为「乌蝇头」的东铁第二代列车，该列车退役后，其中两节车厢安置在湾仔，开放给市民参观，而黄浩然三父子还在车厢内合照打卡并分享至ig，想不到有网民大赞黄浩然竟然坐东铁出入，平民贴地，又带同两子体验生活。但其实他们只是在展览车厢自拍，而且车厢内设有胶座椅，供市民休息，黄浩然父子其实并非乘搭东铁。

黄浩然外父是亿万马主莫英儒

黄浩然跟太太拍摄电影《新扎师妹》结缘，当时莫家嘉任职电影形象指导，而且是亿元身家的马主莫英儒千金，黄浩然外父是多家企业的董事长，地位显赫，居住在市值港币过亿元的别墅九龙塘独立屋，更拥有多台豪华名车，黄浩然婚后荣升亿万驸马爷，但仍然自食其力，但至2014年，他突然因工作过劳而患上罕见的贝赛特氏症，黄浩然接受访问时透露他因病而喉咙溃疡、皮肤病变、视力模糊等，现时痊愈后更加爱锡身体，带两子一起跑步，强身健体。

