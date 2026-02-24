Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

XODIAC 3.28海洋公园办见面会 LEO SING率先剧透：全员秘密练兵

影视圈
更新时间：18:45 2026-02-24 HKT
发布时间：18:45 2026-02-24 HKT

K-POP男团 XODIAC（소디엑）携香港成员强势回归，人气席卷香港，九人将于下月28日（星期六）晚上6时30分，在香港海洋公园怡庆坊举行《XODIAC粉丝见面会·香港特别场》。门票将于本月27日上午11时起于Klook平台独家公开发售。

XODIAC九子齐登场

XODIAC 与香港关系密切。团体自2023年出道，由九人组成，当中包括两位香港成员SING（麦骏升）与 LEO（李傲贤）更成为焦点，令组合在香港拥有极高人气及亲切感。过去他们曾多次来港举办粉丝见面演唱会（FAN-CON）及签名会，SING与LEO更曾以「一日店长」身份举行快闪活动，与本地粉丝保持紧密联系。

XODIAC设粉丝福利

是次见面会将以完整阵容登场，九位成员包括六位韩国成员LEX、HYUNSIK、BEOMSOO、WAIN、GYUMIN、DAVIN，两位香港成员 SING、LEO，以及印尼成员ZAYYAN将全员出席。对于再度访港，LEO与SING难掩兴奋，直言：「可以返嚟香港同屋企人、朋友同乐迷见面，真系好兴奋！」他们更透露，全团成员正为这次特别见面会秘密「练兵」，希望为香港乐迷带来最亲切、最有惊喜的演出。届时 XODIAC 将带来多首歌曲及舞蹈表演，并设有游戏环节及粉丝互动。主办方亦准备了丰富粉丝福利，门票分为 $1,280、$1,080、$880 及 $580 四种价位，每张门票均附送官方海报、击掌（Hi-Touch）机会及香港场特别纪念卡一套。

《XODIAC粉丝见面会·香港特别场》座位图。
《XODIAC粉丝见面会·香港特别场》座位图。
《XODIAC粉丝见面会·香港特别场》粉丝福利。
《XODIAC粉丝见面会·香港特别场》粉丝福利。
《XODIAC粉丝见面会·香港特别场》入场及福利安排。
《XODIAC粉丝见面会·香港特别场》入场及福利安排。

