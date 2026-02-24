《熊猫计划之部落奇遇记》年初十上映 马丽恨孖成龙再合作

由熊猫胡胡、成龙、马丽、乔杉、于洋、王影璐主演的贺岁喜剧《熊猫计划之部落奇遇记》，定于农历大年初十（2月26日）在港澳院线上映。故事聚焦在胡胡，与成龙饰演的Jackie意外坠崖，闯入神秘原始部落。他们联手御风族长（马丽）、勇士强杉（乔杉）、神力王子图鲁（于洋）以及飒爽公主纱依（王影璐），展开爆笑冒险。

马丽被成龙大哥和故事主旨吸引

在早前国内路演中，大哥成龙透露戏中「喷火冒烟酒」这场戏：「我想到以前去少数民族地区被敬酒的经历，就设计把酒吐在火堆上，特别表现酒的浓烈，也让后面喝醉后的心里话显得更真诚动人。」而马丽表示今次拍摄这部电影因为有成龙大哥同埋被故事主旨吸引，更回想起38岁高龄产子的不易，也正因如此格外珍惜与家人相伴的时光。马丽更希望大哥下次开新戏记得预埋她，动作片、爱情片都冇问题！

熊猫胡胡与成龙组王牌搭档

影片由熊猫胡胡与成龙组成「双国宝」王牌搭档，以熊猫这一极具中国特色的文化符号为载体，将东方美学与奇幻冒险完美融合。大哥解释，熊猫不仅代表了可爱，更代表了爱与和平。他坦言自己每次出去都会带上熊猫玩偶，也想借此将中国文化带向世界。为呈现最真实的部落风貌，剧组专程奔赴「中国最后一个原始部落」——云南沧源佤族自治县翁丁老寨实景取景。拍摄全程剧组以「零破坏」为原则，通过实际行动守护原始部落的完整与真实，将佤族村落原始的建筑形态、生活场景与银幕故事生动融合，让这片土地上承载的文化被更多观众看见并记住。