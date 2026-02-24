庄思敏首年以黄太身份派利是 大排长龙拜年讲祝贺说话 坚持不曝光老公样貌保护私隐

庄思敏（Jacquelin）去年10月与拍拖未够两年的高级督察黄耀彬（Matthew）在峇里岛举行婚礼，虽然庄思敏只与老公举行婚礼，二人并没有签字注册，但来到新一年马年，成为黄太的庄思敏，更特意订造贺年衫应节外，更与亲友拜年聚会大派利是。

庄思敏笑到见牙唔见眼

Jacquelin在社交网分享与一班亲友拜年情况，片中的她与老公坐定定在梳化上，一班亲友及小朋友大排长龙至大门外逐一跟他们讲恭贺说话拜年逗利是，其中有位著红衫的小男孩跟Jacquelin讲恭贺说话，氹得她不知几开心，笑到见牙唔见眼。期间有位女子未有出镜，但不时称黄耀彬为姐夫，又大叫：「哗哗！好多人排队㖞！」，现场十分热闹。不过Jacquelin一向十分保护老公黄耀彬私隐避免曝光，更特意在片中以卡通公仔遮住老公个样，虽然见不到个样，但见他手舞足蹈，就知他当时的开心心情。