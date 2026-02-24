80年代小生遭网民「道德绑架」？ 急寻苗侨伟帮忙出钱出力揭义气人品

黄日华与苗侨伟（三哥）同为TVB「五虎将」一员，从80年代已合作无间，相识至今逾40年。近年鲜有在幕前露面的黄日华，仍有不少粉丝支持，近日有网民在小红书分享影片，曝光黄日华爱锡粉丝的一面。

黄日华帮网民追星

黄日华去年底正式宣布「息影」，却无阻仍获昔日粉丝喜爱，近日有网民在小红书分享见偶像经过，揭开黄日华私下「义气」一面。网民分享一条「黄日华帮粉丝追苗侨伟」的视频，表示自己在黄日华帮忙下圆梦，成功获得苗侨伟的签名。

黄日华当日在街头被粉丝捕获，成功与偶像合照外，又问可不可以代网民揾苗侨伟索取签名。黄日华当时一脸无语表示：「自己的事情自己办嘛」，却默默地取出手机致电苗侨伟，没过一会，就见到苗侨伟驾车现身，黄日华即向好友表示：「就缺你一个（签名）」，满足粉丝请求。

黄日华为好友揾车位

而事件又有前传，黄日华在苗侨伟抵达前，为好友揾车位，见到有车主准备取车离开时，便礼貌向对方询问：「可唔可以迟一点，等苗侨伟泊你个位？」该车主答应后，黄日华感谢对方：「Thank you 你！」等苗侨伟泊车期间，黄日华又向车主询问咪表时限，还自动自觉代好友「入表」。

网民事后大赞黄日华好人：「每个人他都帮，不仅对粉丝有求必应，对朋友两肋插刀，路遇粉丝车主也真诚相待，事无巨细无微不至，好心车主感动之余帮华哥三哥找车位。谁的事情都帮办的黄日华，侠之大者，不得不夸成连续剧！」

黄日华被指太好说话

其他网民为黄日华的亲切表现，大为欣赏：「黄日华就是我心中好男人的样子」、「重情义的好男人」、「他们感情真好，一辈子的好兄弟」、「华哥真暖，这就是兄弟情」，不过也有网民事主的要求无理：「黄日华也是太好说话了」、「做人不能太贪心」、「感觉被道德绑架」等。

