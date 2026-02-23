炎明熹新歌夺冠首登ViuTV献唱 新年望戒掉三心两意 学书法训练镇定

「小天后」炎明熹（Gigi）离开TVB后强势加盟新唱片公司，带着首支单曲《风旅》重回音乐舞台，获逾150万点击，更首次夺得ViuTV音乐节目的《CHILL CLUB》推介榜冠军，Gigi更于前晚播放的《Chill Club》中亮相，并即场献唱。撰文︰李文伟、摄影︰朱伟彦

炎明熹向目标进发

如新作《风旅》的主角走出森林展开新旅程，Gigi在新的一年向新目标进发，并恭贺大家新一年新年快乐、身体健康，龙马精神！刚回到事业的跑道上，新年是否好忙碌？Gigi透露工作尚未排满，但若然在工作中度过也是好好的回忆。家人远在内地，Gigi表示已抽时间陪伴家人，「公公婆婆在石家庄，有一次事前没有通知家人，突然回到家见到大家惊喜的脸。」Gigi笑言拜年是一件很消耗能量的事，「我性格太内向和慢热，要拜年便会好紧张！拜完年最想在家中休息一下，要储存一下能量，因为我没有能量时会没表情看起来好恶，面对亲人会尽能力释放善意，释放完需要回家休息一下，哈哈！」

性格慢热的Gigi坦言，拜年会好紧张。

Gigi亮相《Chill Club》唱《风旅》。

Gigi希望学书法，训练内心更镇定。

家人远在内地，Gigi已抽时间陪伴家人。

炎明熹改性格陋习

问到「炎老板」新一年大计，Gigi希望唱功继续进步，做更多好音乐给大家，更定下目标，希望藉新的工作环境改善性格和沟通上的问题，「昨日明明觉得决定得几好、拣好了，隔日又会想拣另一个，会介意自己经常三心两意。虽然比以前的确进步了，但自觉仍然未够，加上现在有自己的团队、更觉得不可以继续下去，有点替我的工作人员惨，可能会有种『她又来了』的感觉！希望在决策上可以更积极。」

炎明熹好重视农历新年。

炎明熹恭贺大家新年快乐。

早前加盟新唱片公司的Gigi，盼尝试不同曲风。

1月时，炎明熹担任卫兰的巡唱嘉宾。

炎明熹尝试不同曲风

Gigi又希望在工作之间的空余时间，继续提升内在，「不想只是一直在工作，最后发现慢慢被掏空了。例如不断地唱好多首歌，但原来只用一种方法去唱，希望自己可以吸收更多不同唱法，在工作上有不同的表达方式。（计划推出几首歌？）暂时未有定数，因为想尝试不同曲风，最想带出不一样的感受给大家，虽然没有太长远的目标，但想尝试的事有好多、好多！」Gigi透露正体验不同的兴趣，为音乐带来更多刺激，「早前去学习射箭，是一项可以令身心专注的事，但未掌握到技巧。去年新年起亦学习写书法，因工具经常被猫捣乱，所以收在床底下被『封印』了，根据我的性格，收起来不会再去碰，但我又好想去学，因书法可以训练内心更镇定，希望有契机取出来练习，之后便不会收起来了，哈哈！」