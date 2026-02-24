谭辉智封刘威煌做「新晋倒神」 中年五福星盆菜宴互爆赌局秘闻丨独家

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

谭辉智封刘威煌做「新晋倒神」 中年五福星盆菜宴互爆赌局秘闻

影视圈
更新时间：07:00 2026-02-24
发布时间：07:00 2026-02-24

《中年好声音2》五兄弟谭辉智、刘威煌、甘永杰、梁浩贤、潘文龙（龙导）日前相聚食盆菜贺年，席间大爆刘威煌年年充当「财神」派彩，即使输近六位数仍笑容满面，被谭辉智封为「跑马地新晋倒神」。五人更透露今年大计，计划推出讲兄弟情的正能量单曲，继续发放欢乐。采访：方骞平 摄影：朱伟彦 场地：华嫂冰室（观塘店）期 盆菜：煌仔办馆 发型：Franco Chung@hair corner（刘威煌）、Calvin Leung@saloon（梁浩贤）、bonnie BHC peninsula（谭辉智） 化妆：Christy Lam（刘威煌） 皮肤管理: pureme（谭辉智）

谭辉智每年最期待新年，全因扮演「财神」的刘威煌最受欢迎。辉智笑住大爆：「佢一个输三十家，人人袋住欢乐离场。」兄弟们甚至笑住踢爆威煌输近六位数，但牌品极好，从不黑面。梁浩贤形容威煌似观音开库，钟意派运：「佢话同出面啲朋友系赢嘅，有时我哋赢到都唔好意思，咁我哋都安心啲。」甘永杰即和议：「佢出面赢好多，系跌少少畀我哋啫。」

刘威煌坚持小赌怡情

对于被封「跑马地新晋倒神」，刘威煌冇好气兼揭「威水史」反击：「咪听佢哋乱吹啦！我去朋友屋企打麻将，踩完朋友只爱犬笃黄金屎后，试过反败为胜㗎。」他坦言输钱多少会不开心，但一年一次聚埋玩，小赌怡情：「大家开心最紧要！」

谭辉智上年最快乐

讲到过去一年事业发展，被喻为「吸金王」广告多多的谭辉智形容上年是人生最快乐一年，除拍剧、做旅行团外，更在启德做骚。讲到继关嘉敏后，他再跟《寻秦记》演员、中国国家话剧院一级演员吴樾撞样，辉智也坦言似样：「当年我留须时仲似，不过，佢身材咁好，样又精致过我，而且好打得。」问他可有想做打星？辉智笑言：「我畀人打就得。」谭辉智更自嘲：「打麻雀可以𡁻威煌！」引得全场大笑。

甘永杰爆阿Sa男友好细心

威煌去年忙于长寿舞台剧《小男人周记》做男主角「梁宽」，坦言徬徨过但越做越好。今年他会有新搞作，透露男团《HZD轻松啲》网上节目将有新玩法，今年亦会孖浩然、阿甘进军内地开演唱会。

阿Sa男友系个「好仔」

正职建筑师的甘永杰去年有三个楼盘落成，又与自己囡囡及梁浩贤一起演舞台剧《换吧！我的兄弟姐妹》，再兼做《甘日MVP》主持，认真充实。对于老友蔡卓妍（阿Sa）新恋情，甘甘大赞健身教练男友林俊贤为人细心，系个「好仔」：「佢细我哋十年，我哋叫佢做『阿仔』，我哋喺阿Sa屋企BBQ，佢会帮手攞凳，又成日逼我哋七点起身做运动，都戥阿Sa幸福。」

梁浩贤望今年出单曲

新秀出身的梁浩贤去年挑战舞台剧成功，今年再下一城：「对上有歌已经系25年前，希望今年做到个人单歌。」提到讲了多年的结婚大计，他仍然卖个关子表示拭目以待，笑言最怕冇惊喜。龙导同样渴望多唱，更话为咗梦想可以牺牲职位，获威煌承诺兄弟全力支持。

