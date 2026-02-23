Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

詹天文减慢语速避免失言 踢爆好友钟柔美压力致肥

影视圈
《声梦传奇》詹天文（Windy）、张驰豪、《声秀》歌手冯熙燮、柯雨霏及胡子贝今日（23日）出席香港电台新春团拜。詹天文表示新年前和朋友去海南岛玩，新年就与家人度过，十分开心。

詹天文求口齿伶俐

问Windy为何没有约《声梦传奇》的歌手朋友欧一欧？她指他们要工作，暂时未约团拜。问有没有揾好友钟柔美？她坦言新年好忙故未有找她，知道她不开心，「相信佢而家冇乜大问题啦！」提到钟柔美前日出席活动时明显「发胀」，她指没有留意，「可能系压力所致！」而新一年愿望，Windy望开个唱，并称当初选择在广州读书的原因，「希望喺内地多啲发展。」提到她去年常失言，她说︰「马年想口齿伶俐，我而家谂多啲又讲慢啲，表达好啲，人哋都听得舒服啲。」

