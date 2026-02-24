金像影后吴君如踩入奥斯卡 瘦到见骨令人担心 喱士内衣骚「排骨胸」招呼攻美男神

影后吴君如昨日（23日）趁大年初七「人日」，在社交平台分享参加派对的照片，除吴君如一家三口外，同场还有著名导演李安，近年极欲打入荷里活的吴彦祖和太太Lisa S.、韩星柳俊烈等。吴君如留言：「人日快乐」。

吴彦祖Lisa S罕合体

吴君如与陈可辛为奥斯卡评审委员，近日到美国探望在当地读书的女儿陈是知（Jillian），一家人度新岁外，还盛装参与在洛杉矶奥斯卡博物馆举行的派对，与多位红星相聚。影片中见到甚少合体露面的吴彦祖夫妇，Lisa S.穿上休闲打扮现身，状态不错，而吴彦祖近年发福，戴上礼帽的他飘出大叔味。

吴君如一头清爽的金色短发，令脸部轮廓比以往更加分明，脸颊略显凹陷，却气色红润，与丈夫陈可辛及以熟女打扮的女儿陈是知合照时，露出灿烂笑容，看起来心情极佳，非常享受派对的热闹气氛。

吴君如造型前卫抢镜

吴君如多年前开始减磅瘦身，将近20年未有反弹。已届60岁的吴君如身穿一套极具型格的全黑皮质套装，外套下配搭黑色喱士低胸内衣，造型前卫抢镜。在其中一张照片中，吴君如胸前的肋骨清晰可见，呈现出「排骨胸」的状态，引起不少网民关注。

