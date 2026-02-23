32岁「宅男女神」谭嘉仪宣布怀孕陀双胞胎 结婚7年藏秘密五个月 拜金闺密争做契妈

何依婷、蔡嘉欣、陈诗欣模特儿闺密谭嘉仪（Vivi Tam），因2015年与网络红人达哥合作旅游网广告，人气急升成为新一代「宅男女神」。32岁的谭嘉仪结婚7年，今日（23日）在网上宣布喜讯，已怀孕五个月，而且是双胞胎。

谭嘉仪晒超声波照

谭嘉仪今日在IG曝光四张在外地旅游的照片，见到老公从后拥吻，谭嘉仪手上拎起一张五格的BB超声波照，又有二人手又拖手在街头奔走的照片，十分甜蜜。谭嘉仪透露：「一个身体，三个心跳。肚子里的两个小秘密，藏了5个月终于可以跟大家分享啦！」

谭嘉仪感谢老公在自己陀B期间的照顾和包容：「这是我人生从没想过的事，到现在还是觉得有点不可思议，每一次胎动，都在提醒我，这一切都是真的。」谭嘉仪表示从2025年最美好的事，便是增添一个身份：「怀孕的日子里，好多小小瞬间都让我忍不住感动，感谢老公无微不至的照顾和包容，虽然孕期有不适，但心里却满满都是幸福。」

谭嘉仪期待跟两个BB见面：「听说双胞胎是上辈子约定好要一起长大的，希望你们永远爱护彼此，互相扶持，谢谢你们来到我的身边，我们期待跟你们见面。」同样陀B的好姊妹蔡嘉欣恭喜谭嘉仪：「2个契B要继续健康成长呀！将我最大的祝福都留给你，勇敢的双胞胎妈妈」。而谭嘉仪作为陈诗欣儿子的契妈，同样收到好姊妹祝贺：「恭喜呀！犀利呀！契妈又嚟啦！」

谭嘉仪豪掷25万学厨艺

谭嘉仪早于2012年已做模特儿，直到2015年与达哥拍广告而为人认识，同年11月网传疑为流出「成人短片」嫌疑人，遭到当事人否认。谭嘉仪两年后淡出模特儿界，豪掷25万元到东京修读为期六个月的法国蓝带厨艺课程。谭嘉仪于2019年与圈外人结婚，度过七年之痒，并造人成功。

