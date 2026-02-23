前TVB「一线花旦」移民加拿大洗尽铅华 素颜踢拖独行一蚊店 平民打扮仍难掩星味
更新时间：17:00 2026-02-23 HKT
现年41岁的香港女星钟嘉欣（Linda），自嫁给脊医老公Jeremy Leung并育有三名子女后，一家人定居加拿大温哥华。虽然已是三子之母，但钟嘉欣的生活方式依然备受关注。继早前被目睹与女儿摆档卖糖果后，近日她再度被粉丝捕获，这次更出现在温哥华的「一蚊店」，其极度平实的作风和童心未泯的举动，引起网民热烈讨论。
钟嘉欣素颜现身一蚊店
根据网民分享的照片，钟嘉欣当时现身于温哥华Kerrisdale区一间著名的一元店内。相中的她正在柜台前付款，打扮十分朴素低调。她身穿黑色羽绒外套，搭配休闲裤子和毛毛拖鞋，据网民指皆为平民品牌，完全没有明星架子。当天她更以素颜示人，专心在店内购物，与一位普通的妈妈无异。
钟嘉欣童心未泯
更让网民感到惊喜的是，有在场人士听到钟嘉欣向店员查询是否有售卖「泡泡糖」，尽显其童心未泯的一面。此举引来不少网民留言，称赞她「买的是情怀」。虽然贵为一线女星，但钟嘉欣毫不介意光顾平价商店，许多粉丝对此表示震惊又欣赏，纷纷留言：「大明星也去一元店的吗？」、「她好接地气哦！」、「她出名悭家」。更有网民表示，经常在该区偶遇钟嘉欣，并大赞：「好高好靓还特别少女感！」
钟嘉欣皮肤白皙紧致
事实上，即使没有华丽服饰和妆容的加持，钟嘉欣的状态依然极佳。在素颜之下，她的皮肤白皙紧致，五官轮廓分明。从侧面看，更散发出浓浓的少女感。她高䠷的身型和出众的气质，即使身处平民化的「一蚊店」，依然难掩其亮丽的星味。
