林恺铃一个原因唔敢考车牌出入坐的士 认从小有大细眼靠化妆补救

更新时间：16:16 2026-02-23 HKT
林恺铃（Ashley）今日（23日）到中环遮打花园演出音乐会，一身红衫打扮，带来新春热闹气氛，她开心表示︰「今天开工是一个好开始，好意头。」下星期二便是她的26岁生日，她透露生日当天与同一天生日的妈妈龚慈恩庆祝，「当天也与妈妈一起工作，是缘份的安排。」
林恺铃自认「大头虾」
林恺铃笑称迈向30岁，「已过了妹猪时期，要好好定下计划。」问她是否有结婚计划？她笑指没办法，因为现时单身。她要努力赚钱，专注工作。去年自置物业的林恺铃又说︰「买楼之后要供楼，我算幸运，keep住有工作，现时还能应付。其实打从买楼后便开始记帐。」问到最大开支在哪方面？她笑指︰「大家可能不相信，是交通开支！我没有车牌没有揸车，经常乘坐的士。」林恺铃续说，新年期间致电给嫲嫲拜年，嫲嫲叮嘱她千万不要揸车，认为她是「公路炸弹」，她说：「我比较『大头虾』，嫲嫲担心我揸车有危险……我有进步的，坐地铁时不会睡着而过站。」
林恺铃自夸靓女
此外，林恺铃近日在把学生时期的生活照上载网上，网民指她「大细眼」以及有「明显的双下巴」。对此她大方回应︰「回看我的婴儿照，的确从小就是大细眼！多谢化妆师，好厉害，现在的化妆技术好好，未至于乔装呢！我比较一下，都觉得自己越大越靓，哈哈！」有网民指她的基因优良，样貌似十足妈咪，她说：「弟弟也遗传了妈妈基因，我觉得自己拥有妈妈基因多一些，哈哈！」
