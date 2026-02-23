Frankie彩排舞台剧频频讲错嘢爱滋变痱滋 被歌曲洗脑难以入眠

陈瑞辉（Frankie@MIRROR）在坚离地城彩排舞台剧《小男人周记》，该剧将于28日公演。Frankie自认紧张，「排练得如火如荼！」并表示虽有演出《大象的告别式》的经验，形容《小男人周记》主题轻松，惟节奏非常快，有许多搞笑位，故排练时闹出笑话，导致拍档经常笑场。

Frankie疑有读写障碍

Frankie︰「我常常读错对白，怀疑有读写障碍，试过把爱滋讲成痱滋，女朋友讲成男朋友！令到拍档忍不了笑，戥他们辛苦！」曾因为「快速换装」而紧张的他，指日前排戏时，为了换衫而满头汗，并笑言有著错衫的情况，「也试过穿多了，穿了4件衫上台，我发觉舞台剧演员都会爆汗，没办法止汗的。」谈到剧中与廖嘉敏拥抱，他笑言仅此而已。Frankie新年无假放，要追赶演出进度。问另一半投诉？他却指：「新年最紧要开开心心！（被催婚？）读书、升学、结婚亲戚都不会问。」问到要为演出戒口？他称︰「新年有多吃，有戒热气食物，有饮凉茶。睡觉就麻烦一点，因为舞台剧的歌曲都在脑海出现！」问到监制陈恩硕及郑丹瑞可有评价或投诉？他说︰「暂时表演还可以啦！」