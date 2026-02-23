Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Frankie彩排舞台剧频频讲错嘢爱滋变痱滋 被歌曲洗脑难以入眠

影视圈
更新时间：15:45 2026-02-23 HKT
发布时间：15:45 2026-02-23 HKT

陈瑞辉（Frankie@MIRROR）在坚离地城彩排舞台剧《小男人周记》，该剧将于28日公演。Frankie自认紧张，「排练得如火如荼！」并表示虽有演出《大象的告别式》的经验，形容《小男人周记》主题轻松，惟节奏非常快，有许多搞笑位，故排练时闹出笑话，导致拍档经常笑场。

Frankie疑有读写障碍

Frankie︰「我常常读错对白，怀疑有读写障碍，试过把爱滋讲成痱滋，女朋友讲成男朋友！令到拍档忍不了笑，戥他们辛苦！」曾因为「快速换装」而紧张的他，指日前排戏时，为了换衫而满头汗，并笑言有著错衫的情况，「也试过穿多了，穿了4件衫上台，我发觉舞台剧演员都会爆汗，没办法止汗的。」谈到剧中与廖嘉敏拥抱，他笑言仅此而已。Frankie新年无假放，要追赶演出进度。问另一半投诉？他却指：「新年最紧要开开心心！（被催婚？）读书、升学、结婚亲戚都不会问。」问到要为演出戒口？他称︰「新年有多吃，有戒热气食物，有饮凉茶。睡觉就麻烦一点，因为舞台剧的歌曲都在脑海出现！」问到监制陈恩硕及郑丹瑞可有评价或投诉？他说︰「暂时表演还可以啦！」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
2026-02-22 14:40 HKT
外佣姐姐拆大叠利是片疯传！表情由地狱到天堂 最高金额竟有「呢个数」｜Juicy叮
外佣姐姐拆大叠利是片疯传！表情由地狱到天堂 最高金额竟有「呢个数」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
饮食
5小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
9小时前
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
旅游
2026-02-22 17:10 HKT
江华麦洁文准新抱曝光 32岁护士大仔宣布结婚 一场地求婚劲浪漫
江华麦洁文准新抱曝光 32岁护士大仔宣布结婚 一场地求婚劲浪漫
影视圈
6小时前
白雪仙获多位巨星拜年 惊喜同框刘德华、刘松仁 汪明荃曝光世纪饭局合照
白雪仙获多位巨星拜年 惊喜同框刘德华、刘松仁 汪明荃曝光世纪饭局合照
影视圈
2小时前
冬季奥运︱谷爱凌今届首夺个人金牌 赛后始知外婆往生即泪崩
冬季奥运︱谷爱凌今届首夺个人金牌 赛后始知外婆往生即泪崩
即时国际
59分钟前
原审时获裁定罪脱的刘伟聪遭律政司上诉。苏正谦摄
01:37
35+颠覆案丨12被告上诉 刘伟聪罪脱遭律政司上诉 上诉庭驳回全部上诉维持原判
社会
7小时前