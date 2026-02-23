关智斌澳门骚唱《眼红馆》弥补启德遗憾 邀师妹VIVA表演传承舞台梦

关智斌（Kenny）日前于澳门百老汇举行《关智斌演唱会2026 The Endless Adventure Live in Macau》。演唱会上，Kenny大展身手玩Flying Pole，还多次与歌迷真情对话，同时宣布成立官方粉丝后援会。演唱会一开始，大萤幕便播出去年Kenny于启德举行演唱会的尾声片段，当时完show后观众不停大叫Encore不肯离场，Kenny再次上台，由于场地时间所限，只能唱出两句《眼红馆》。因此今次澳门show的Opening，Kenny特意选了《眼红馆》作为开场曲，以弥补去年的遗憾。

关智斌玩Flying Pole好感慨

完成Flying Pole环节后，Kenny谈感受，「其实我每次练呢支Pole嘅时候，都几孤独㗎！因为每次就算转到晕或者升到好高，或者周身损晒，系冇人帮到你，冇人救到你，或者转到我想停呀……你一定系要靠自己去停。」Kenny透露筹备这个演唱会时，脑海早就出现这画面，Flying Pole能表现那种无力感、失重之感，感性说道：「无论呢个世界几黑暗都好，只要一抬头，始终会有一啲好微弱，好温暖嘅光去守护住你哋。」

关智斌赞VIVA充满热诚

澳门站嘉宾，Kenny邀请了同门师妹女团VIVA，又合唱《相对湿度》，其后VIVA solo表演《FOMO》。谈到邀请VIVA及合作过程中的感触，Kenny坦言：「喺排舞室，佢哋话原来系第一次做演唱会嘉宾，我突然间觉得，『咦？原来我以前觉得咁take it for granted嘅嘢，原来唔系咁。』以前我哋细个，成日跟住啲师兄师姐去好多唔同嘅舞台，做佢哋演唱会嘉宾，佢哋畀呢个机会我，我今日先可以有机会有一个属于自己嘅舞台。我同自己讲，如果我有一日有自己舞台，我会将呢个机会承传落去。喺排舞嘅时候，我真系见到VIVA有好大嘅热诚，好专业。」

歌迷狂派利是

VIVA谈到与Kenny的合作，Macy分享演出时的心情，「我头先有一个高音位，个动作系要挨向Kenny，其实我系好惊走音，我心跳加速，惊控制唔到自己。」Ada立即「投诉」，「今日彩排嘅时候，佢仲问Kenny可唔可以畀佢挨多次，我问点解你可以咁过分？因为我𠮶part系冇同Kenny有任何嘅接触，我真系好唔抵呀今次，哈哈！」引来全场大笑。到Encore环节，Kenny于观众席惊喜现身，歌迷即时疯狂向他派利是。随后第二次Encore唱《死性不改》时，Kenny发挥搞笑本色，「新年流流，唔好咩性不改，叫《靓性不改》啦，大家今年继续靓呀。」全场再次欢呼兼爆笑，为澳门站画上完美句号。