吴业坤抱病唱歌频走音 周年纪念外国再搞婚礼补偿太太

吴业坤（坤哥）昨天（22日）现身会展出席婚纱展，大批粉丝到场支持，他在台上向在埸观众送上新年祝福，希望大家身体健康，并自爆身体抱恙。随后坤哥唱《爱情求生案内书》、《百二岁》、《仍然是爱》等歌曲，惟因抱病在身，失准走音。他坦言感到抱歉︰「唱得唔完美。」希望透过歌声传递情感，祝愿各位都能与挚爱「相爱到百二岁」，寄语︰「爱够能解决一切。」

吴业坤休息不足

对于表现失准，坤哥接受访问时表示：「自从美加回港后，这几天都冇停过，忙工作、拜年，直到年初二，一放松个人就开始『嚟料』，从来未试过唱歌有咁严重走音，有少少唔好意思。」他续说︰「原本想同粉丝讲，万一唱唔到就大家帮手唱。」坤哥表示过往通宵工作也未有影响演出水准，笑言可能年纪大，并指日籍太太滨口爱子有担心他能否顺利完成演出，「我有定时食药，冇睇医生。」惟短期内无法休息，皆因紧接要到内地巡演，「身体应该OK嘅，个人都仲好精神嘅。」他重申对走音感到尴尬，唯有不停讲笑打圆场。

吴业坤未计划添丁

结婚近4年的坤哥，问到当年筹备婚礼点滴，他表示与太太对仪式一窍不通，难免发生争拗，重点是要有共识，互相迁就，「女仔一世人都想做一次公主，乜嘢都想用真花，我哋男人就会实际啲，经协调后，最终选择『半真半假』。」幸好太太没有怨言，「希望将来结婚周年，可以喺外国搞一个完全满足到太太嘅婚礼。」提到他早前夺得梦寐以求TVB「飞跃进步男艺员」奖项，问到下一步是否计划生BB？他说：「仲有一段距离，想继续喺事业上冲刺！首要养好身体，唔好咁易病。」