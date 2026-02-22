《中年好声音4》评审团内幕大公开！海儿感情状态大逼供 谭辉智惊爆周国丰拖女行街？

今晚（22日）播出的TVB节目《一周星星》邀请到《中年好声音4》的四位评审：肥妈（Maria Cordero）、周国丰、张佳添、海儿担任嘉宾，在主持人许文轩的引导下，一众评审放下平时的严肃形象，互相爆料，揭露了许多不为人知的私密趣事。

海儿被逼供感情状况

节目中，众人便围绕海儿的感情状况展开「逼供」。肥妈（Maria Cordero）笑言：「以你这样的样貌，若说没有男朋友，700多万香港人，起码700万个不信！」众人你一言我一语，让海儿难以招架。虽然在场人士都好奇海儿的感情状态，但她始终没有松口。当被问到详细的择偶条件时，海儿表示，自己对伴侣的外型、学历没有特定要求，但最重要的一点是：「最好是喜欢打游戏机！」海儿解释，如果另一半打游戏比她厉害，能「Carry我（带领我）」，她会觉得对方非常帅气。这番新潮的爱情观让肥妈不禁感叹：「这就是代沟（Generation Gap）！我们以前拍拖要谈心，他们现在不用说话，打机就够！」

周国丰被爆拖女行街？

正当大家热烈讨论「电竞男友」的话题时，炮火突然转向曾经失婚的评审周国丰。节目播出《中年好声音2》亚军谭辉智的片段，他在片中「指控」周国丰，声称前一天在街上碰到他与一位神秘女子拖著手，见到自己后更立刻松开。面对突如其来的「爆料」，周国丰显得手足无措，先是否认，笑骂谭辉智学坏了，但他最后都没有公开女方身份，在场人士亦未见追问下去。

最后，周国丰也分享了自己的感情观。他坦言已经习惯了单身模式，非常享受个人空间。他笑称，即使将来拍拖，也希望与伴侣住在同一栋大厦的不同单位（AB单位），既能保持亲密，又能拥有各自的私人领域，可见他对个人空间的重视。

《中年好声音》评审海儿亲密照流出？