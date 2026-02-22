Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《中年好声音4》评审团内幕大公开！海儿感情状态大逼供 谭辉智惊爆周国丰拖女行街？

影视圈
更新时间：22:57 2026-02-22 HKT
发布时间：22:57 2026-02-22 HKT

今晚（22日）播出的TVB节目《一周星星》邀请到《中年好声音4》的四位评审：肥妈（Maria Cordero）、周国丰、张佳添、海儿担任嘉宾，在主持人许文轩的引导下，一众评审放下平时的严肃形象，互相爆料，揭露了许多不为人知的私密趣事。

海儿被逼供感情状况

节目中，众人便围绕海儿的感情状况展开「逼供」。肥妈（Maria Cordero）笑言：「以你这样的样貌，若说没有男朋友，700多万香港人，起码700万个不信！」众人你一言我一语，让海儿难以招架。虽然在场人士都好奇海儿的感情状态，但她始终没有松口。当被问到详细的择偶条件时，海儿表示，自己对伴侣的外型、学历没有特定要求，但最重要的一点是：「最好是喜欢打游戏机！」海儿解释，如果另一半打游戏比她厉害，能「Carry我（带领我）」，她会觉得对方非常帅气。这番新潮的爱情观让肥妈不禁感叹：「这就是代沟（Generation Gap）！我们以前拍拖要谈心，他们现在不用说话，打机就够！」

相关阅读：《中年好声音》索爆评审海儿骚「最强玲珑曲线」 上围上下摆动极震撼 极丰满身材撑爆衫

周国丰被爆拖女行街？

正当大家热烈讨论「电竞男友」的话题时，炮火突然转向曾经失婚的评审周国丰。节目播出《中年好声音2》亚军谭辉智的片段，他在片中「指控」周国丰，声称前一天在街上碰到他与一位神秘女子拖著手，见到自己后更立刻松开。面对突如其来的「爆料」，周国丰显得手足无措，先是否认，笑骂谭辉智学坏了，但他最后都没有公开女方身份，在场人士亦未见追问下去。

最后，周国丰也分享了自己的感情观。他坦言已经习惯了单身模式，非常享受个人空间。他笑称，即使将来拍拖，也希望与伴侣住在同一栋大厦的不同单位（AB单位），既能保持亲密，又能拥有各自的私人领域，可见他对个人空间的重视。

相关阅读：《中年好声音》55岁评审周国丰惊爆性功能障碍？突晒半打「伟哥」 网民关心需求量

《中年好声音》评审海儿亲密照流出？

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
9小时前
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
00:43
天气︱回南天将至 一连8日相对湿度高达95% 天文台料周五起连落4日雨
社会
11小时前
李嘉欣15岁儿子返港团年 Jayden身高直逼190cm 网民观察样貌指「判若两人」？
李嘉欣15岁儿子返港团年 Jayden身高直逼190cm 网民观察样貌指「判若两人」？
影视圈
4小时前
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT
巨型Hello Kitty弃垃圾桶旁 将军澳街坊目击前传后传 网民忆凶案旧事觉心寒｜Juicy叮
巨型Hello Kitty弃垃圾桶旁 将军澳街坊目击前传后传 网民忆凶案旧事觉心寒｜Juicy叮
时事热话
9小时前
六合彩2亿新春金多宝｜电脑飞蛊惑「避开」中奖号码？ 网民开窍参透落注新方法｜Juicy叮
六合彩2亿新春金多宝｜电脑飞蛊惑「避开」中奖号码？ 网民开窍参透落注新方法｜Juicy叮
时事热话
13小时前
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
时尚购物
2026-02-21 11:15 HKT
麦明诗海景豪宅招待《后生仔》好友团拜 B仔爱望镜头似足阿妈 冯盈盈同场破不和传闻
麦明诗海景豪宅招待《后生仔》好友团拜 B仔爱望镜头似足阿妈 冯盈盈同场破不和传闻
影视圈
7小时前
谷爱凌强势卫冕。
2026米兰冬奥｜谷爱凌夺个人首金强势卫冕 国家队包揽U型场地技巧金银牌
即时体育
5小时前