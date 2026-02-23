李居明同院商倾增加《金多宝》排片量 4字批娱乐圈马年行情

《粤剧特朗普4.0》拜神祈求顺顺利利，李居明、江欣燕、龙贯天等到场。李居明形容该剧一直带来突破，以时事为主题，故此不断更改剧本，指演出前一晚仍「飞纸仔」。至于是次找来江欣燕参与，李居明指合作顺利、愉快，邀请对方再演6月「新光粤剧节」《粤剧特朗普5.0》，目前他计划找上更多朋友跨界演出，当中包括阮兆祥。

《金多宝》排片量增

除了时事粤剧之外，在「新光粤剧节」上，李居明请到盖鸣晖班底演出，同时有新一代花旦郑雅琪与蓝天佑合演《封神榜》。问到娱乐圈新一年的运程，李居明相信会「非常兴旺」，指贺岁档中，新光戏院有《夜王》上映，亦十分期待周星驰的《女足》刺激票房；形容贺岁档《夜王》、《金多宝》以及《镖人：风起大漠》三头马车谷票房。他表示得知《金多宝》排片不足，即时与新光戏院商讨增加排片量，形容其戏院胜在流动性高，同时明言《夜王》宣传上较为著数，票房上亦较具优势。