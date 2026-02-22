周吉佩儿子表演欲强匿厕所练歌 搞新春团拜见四地「吉S粉」

周吉佩（吉吉）昨日（21日）与吉S粉（歌迷会）新春团拜，分别同来自香港、广州及美国的歌迷一同庆祝，有马来西亚的歌迷特别用心，制作纪念影片送给吉吉，令他非常感动。

周吉佩爱儿欠自信

吉吉Solo几首歌曲，仲即场邀请儿子波波合唱周杰伦《最长的电影》，全场气氛高涨，吉吉表示：「最近阿仔钟意唱歌，佢成日喺厕所练歌，表演欲好强。」问到可有打算栽培儿子出道？吉吉称十分乐意：「只要唔影响学业，我系好建议阿仔表演多啲，令佢建立自信心。」