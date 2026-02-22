张曦雯扮兔女郎啜爆马贯东 陈滢晒丰满上围谷收视 罗毓仪拍大胆戏未向男友「备案」

张曦雯、陈滢、罗毓仪与马贯东等到钻石山宣传剧集《卧底娇娃》，三位女主角穿上红色衫性感现身，并摆出女团pose。问对收视可有信心？陈滢指兴奋多于紧张，初时有担心观众去晒旅行，对收视影响，当得知有不少剧迷支持即信心大增。

罗毓仪首次担任主演

张曦雯表示该剧于两年前拍摄，当时有很多人认为题材有趣，现在终与观众见面。罗毓仪则指首次担任主演，意义非凡。她们称已约齐台前幕后明晚食饭睇首播。三人在剧中不断「换装」，问到可会穿当中的「战衣」例如兔女郎服饰宣传？陈滢笑言可以，又夸下海口称收视有22点会上台唱歌，有25点就上台跳舞；罗毓仪指30点、40点收视会为陈滢、张曦雯制作比坚尼「战衣」，陈滢笑言越听越有信心，希望留住女团热潮，「希望可以女团身份上台庆表演！哈哈。」张曦雯闻言即称怕怕。

陈滢唔认「性感担当」

剧中陈滢有展现丰满上围镜头，她指是由导演以手机拍摄，呈现偷拍效果，该场戏拍得舒服、顺利，同时否认是身材Fit爆的「性感担当」。张曦雯与马贯东有嘴咀戏，又要骑坐在黄子恒身上，她指坐在黄子恒身上时会害羞，「同马贯东合作就有一种兄弟感。」并说其兔女郎打扮最性感。而罗毓仪也有感情戏，不想男友林俊其睇？她笑言「不怕」，惟未来拍亲热戏前，有共识要先通知对方，笑言︰「我批准他拍亲热戏，因为我想睇！」