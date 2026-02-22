《美女厨房》咪神转做瑜伽导师遭索偿8万：我好似遇到碰瓷党  学生受伤出律师信  怒斥黐X线？

有「元祖级𡃁模」、「浸大E神」之称的杨焉（Carol，前名杨梓瑶），曾参加TVB节目《美女厨房》（第二辑）环节「美少女厨神」而正式加入娱乐圈。她近年可谓流年不利。继2024年底因挑战引体上升失手、头部直撞水吧险死还生后，近日其开设的瑜伽Studio又发生意外，被一名学生入禀索偿，令她不禁在网上大吐苦水，直斥事件「黐线」，并怀疑自己遇上了「碰瓷党」。

杨焉学生Studio内意外受伤

现年37岁的杨焉，曾是风靡一时的性感女神，与周秀娜同期出道，近年成功转型为瑜伽导师，并开设了自己的Studio。然而，近日她却卷入一宗法律纠纷。杨焉在社交平台发文详述，事件发生在去年10月底，当时她并不在香港。回港后，她发现Studio洗手间内的挂衫架及厕纸架无故损坏。

相关阅读：「浸大E神」杨焉颈椎受重创避过死神随时瘫 餐厅做引体上升凌空堕地 恐怖撞伤逐格睇

杨焉被索偿8万

一星期后，一位租场老师向她交代，指一名学生在洗手间内发生意外。该学生声称将手袋挂在挂衫架上，但挂架不胜负荷断裂，导致手袋掉下并击中其头部。事后，该名学生的律师女友即时介入，并向杨焉寄出律师信。根据信件内容，对方因头部受伤感到头痛和恶心，要求赔偿「痛苦、苦难和失去生活乐趣」50,000港元，加上医药费、交通费等开支，最终要求以80,000港元作「全面和最终和解」。

杨焉愤怒发文：黐X线

对于这次事件，杨焉感到极度愤怒和无奈。她发文强烈反击表示：「我好似遇到碰瓷党」，更直斥「Chi X sin（黐X线）」，并提出多点质疑。她强调，Studio内明明设有约20个储物柜，亦有足够空间，但该学生却选择将沉重的袋挂在早已贴有「不能承重、不能挂袋」警告标语的挂勾上。此外，Studio的告示板和免责声明亦已写明「自己要照顾自己安全」。

相关阅读：「浸大E神」杨焉因严重意外堕地险瘫！公开康复进度 向老公道歉想爆粗闹自己

杨焉质疑遇「碰瓷党」

杨焉怒斥：「牛高马大标语告示唔睇，俾自己挂上去个袋揼中自己个头、整烂人哋啲嘢，反过嚟告返我地！」她更怀疑自己遇上了俗称「碰瓷党」的诈骗团伙，并向网民求助：「请问大家有冇呢个经历？点样部署？系咪𠮶啲夹埋同一个医生律师系咁claim𠮶啲无赖？」

杨焉曾历险死意外

事实上，杨焉近年确实「黑气缠身」。2024年底，她在饭局上酒后贪玩，挑战做引体上升时失手，头部猛烈撞击水吧，导致重创入院，需接受手术治疗。当时她坦言幸得丈夫悉心照料，才能渡过难关。杨焉自2014年淡出娱乐圈后，于2021年荣升人母。虽然她对另一半背景保持低调，但去年其好友方皓玟及陈如枫等均在网上分享了出席她婚礼的照片，相中杨焉穿上婚纱，一脸幸福，看似家庭事业两得意，岂料却接连遭遇不幸事件。

相关阅读：「浸大E神」杨焉再婚？婚礼相曝光老公真身 转型做瑜珈教练诞子渗慈母味