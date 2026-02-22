钟柔美A0大话被踢爆后「解冻」首现身 求原谅为减压丧食致肥 认与绯闻男友刘展霆关系有变

钟柔美（Yumi）在去年年尾流出与绯闻对象刘展霆的亲密相片而起风波，再被网民连环爆黑历史，「A0」形象破灭。风波后潜水个多月，Yumi才受访直认讲大话「试水温」，但2月中其主演剧集《卧底娇娃》首度在铜锣湾街头宣传，她未被安排现身被指遭到「雪藏」。今日（22日）Yumi首度现身宣传活动，「米粉」闻风而至，约有20人获安排入场支持Yumi，另有数十人在场外举牌为她应援，当Yumi到场时，现场粉丝为她尖叫打气。

钟柔美显胖

Yumi在风波后首度露面，经过新年明显胖了不少，在台前虽然站前排，但未获安排太多发言。Yumi得到粉丝到场打气，她亦相当识做，主动派礼物给粉丝，又大方合照及签名，亦有收粉丝利是。Yumi表示十分开心见粉丝，并得到大家鼓励。她指上次与粉丝见面是在生日派对上，已有一个月时间，而上周也有工作为宴会表演。问到心情是否平伏？她形容好了许多，之前面对压力有不开心。问仍有因为此事而喊？她指︰「有少少，因为不开心。」惟要向前行，平常心面对。对于被指「大话盖大话」而引起风波，Yumi称早已向外界道歉，形容所经历之事件，当年自己未入行，而不懂表达，「现在会问公司，有公司教。希望大家原谅我这位小妹妹！」问到是否心广体胖？Yumi表示：「抑郁会肥，因为思考了许多事，又加上临近新年。（抑郁成病？）不是，情绪OK，不是抑郁症，有不开心，所以吃东西减压，都有跳舞减压。」

钟柔美被指讲太话而伤心

问到照片风波后，最感到不开心的事？Yumi明言被指讲太话而感到不开心，问是否因为照片流出而感到遭出卖？她指各方面都有不开心，「没想到事件会被放大来，希望大家畀我空间，之后可以顺顺利利。」对于流出不少相片，她解释只拍一次拖，网民却「不收货」，她再强调只拍过一次拖；并称无想过被谁人出卖，感恩仍有工作，可以现身《卧底娇娃》宣传活动。问到公司可有指引？Yumi直言：「公司没有给我压力我，我有同乐小姐（乐易玲）倾偈，她没有畀我压力。我想搞清楚优先次序，工作、学业和感情。」至于被指遭「雪藏」，问乐小姐可有讨论到工作安排？她指之前忙学业，接下来会推出新歌，「经已录好，公司没有提到工作方式有调整，都会参与剧集宣传。」

钟柔美避谈家人

至于被轰将责任放在家庭背景上，问可有与母亲谈论？Yumi避谈指：「屋企人永远连在一起，我自己不开心，也不想影响家人。我知屋企人好锡我，知道我钟意唱歌、跳舞，让我去追梦，屋企人的心永远连住。」至于与绯闻对象刘展霆的关系，Yumi形容「有少少转变」，「希望外界在感情上畀我空间。」两人是否因此而疏离？她指有互相关心。Yumi再次重申，没有想过事件发展至此。问将来拍拖可会承认？她表示︰「会向前看，顺其自然。」至于好姊妹们姚焯菲等可有关心？她指大家都忙，未有时间见，「大家都在享受新年，我收到好多朋友的关心。」

「米粉」不离不弃

另外，Yumi粉丝Caca、YY到商场活动为她举牌应援，二人表示由《声梦传奇》播出后开始支持Yumi，喜欢她的跳唱表演，会继续支持。问到风波可有影响？他们指「没有」，最重要是畀机会和原谅她，歌迷会会继续支持Yumi。Caca表示明白事件发生时，Yumi当时年纪少，「会做不好的决定。」而风波后Yumi亦有在歌迷会发言安抚粉丝。至于有何说话给Yumi？两人希望Yumi可以坚强。