Lolly Talk签约新公司仍未有声气 重申不拆伙成员各自揾食 阿妹Tania或组团

女团Lolly Talk去年约满公司经理人合约后，至今去向未明，成员近来各自发展揾出路，今日（22日）Lolly Talk继去年万圣节后，再次齐人为跑步活动担任表演嘉宾，唱3首歌曲，吸引过百粉丝到场支持。她们受访时被问到今日是否最后一次团体活动？众人表示「不是」，并欢迎广告商找她们合作，同时笑称许久无见粉丝。Lolly Talk指经理人合约经已完结，各人也有发展计划，Sinnie（吴倩怡）表示8人仍会互相支持对方，并称阿妹（黄敏荞）4月会演出音乐剧。

Lolly Talk再合体睇缘份

问到有无个别成员与新公司签约？她们称仍未有消息，有待公布，并指出以往除了团体工作之后，成员也各自接Job，向外界展示Lolly Talk的不同面向。她们坦言今日活动之后，未有团体工作的安排，合体工作要看缘份，新歌都要等一等。再追问新公司方面，阿妹称有不同公司接洽Lolly Talk，认为8人想法一致最重要。问到签约的最大困难，是否公司要同时与8人签约？阿妹说：「不是，都有其他考虑，要夹到8个人的想法是需要时间的。Lolly Talk不会拆伙，永远都是8个人。我们之前推出的11首歌，是一次完满旅程，我们都不希望就这样结束。」

组限定170cm女团

另外，阿妹、Tania（陈纪澄）早前联同女团VIVA成员Carina（李晞彤）和《造星IV》60强止步的坂部佩莎合体拍片，大骚长腿跳舞，被网民大推是「170女团」，阿妹形容众人透过选秀节目认识，节目结束各有经历，指4人是高妹，平均身高170cm，故提议拍片向韩团致敬。问英皇可有联系阿妹、Tania组成170女团？阿妹说有Lolly Talk 7位好姊妹陪伴先有得债，「如果是期间限定女团也是好提议！」

Lolly Talk重申不会拆伙

提到新一年愿望，除了新公司签约问题之外，是否希望少一点是非？阿妹却笑说有是非是好事，能引起外籍讨论和注意，皆因Lolly Talk一年无出歌，她们不愿就此停步，「这一年是重整时刻，检视有甚么想做的，我们一定会再见大家，感谢大家仍记得Lolly Talk。」