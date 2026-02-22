黄日华数十叠利是撑爆巨型袋超夸张  黐长须变财神落球场豪派  谭咏麟发「砖头红包」接力斗地主

马年来临，香港明星足球队洋溢著一片欢乐的节日气氛，队员们在农历新年期间举行了多场精彩的团拜聚会。当中黄日华与谭咏麟（阿伦）更先后化身「财神」，大派利是，将过年气氛推至高峰！

黄日华扮财神利是塞爆袋

率先登场的是球队的「大佬级」人马黄日华，于年初四球队在香港练波期间，精神奕奕的黄日华惊喜变身，为队友们送上新年祝福。从影片中可见，在队友的协助下，他戴上财神帽，黐上长长的假胡须，再穿上整套红当当的财神袍，扮相入型入格，神采飞扬。

黄日华将利是放入李金凯口中

最夸张的是，他孭著一个巨大的黑色袋子到场，一拉开，里面竟装满了数十叠厚厚的利是，几乎要将整个袋子撑爆，场面十分震撼。化身财神的他当然大受欢迎，队友们见状立即兴奋地一字排开「逗利是」，气氛非常热烈。其中，去年新入队的无臂球员李金凯，黄日华更贴心地将利是递入其口中让他「担住」，温馨的场面尽显兄弟情。

谭咏麟 「砖头利是」人人有份

喜庆气氛一浪接一浪，明星足球队近日返回内地，向「校长」谭咏麟拜年。阿伦亦不遑多让，化身另一位财神，拿出厚如「砖头」的利是，向每一位成员送上新年祝福，人人有份，尽显校长的豪气与对队友的爱护。影片中，队员们接到利是后欢呼雀跃，齐声高唱贺年歌，场面喜庆。

谭咏麟斗地主与众同乐

派完利是后，意犹未尽的队员们更与校长大玩「斗地主」纸牌游戏，齐齐发个新年财。阿伦在牌局中全情投入，与众同乐，让整个新年聚会充满欢声笑语，过年气氛一流。是次明星足球队的新年系列活动，不仅凝聚了团队感情，更体现了他们「马年驰骋以球会友，与爱同路为善最乐」的宗旨。

