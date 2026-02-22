张与辰望回大马开骚「交成绩表」 周吉佩马年目标搬大屋 「良辰吉日」年花送祝福 盼出多首合唱歌｜独家

张与辰和周吉佩（吉吉）这对《中年好声音》第一季和第三季成员，今年期间限定以「良辰吉日」结合一起跟大家拜年，二人合力插一盆贺年鲜花送给大家，祝大家马年神采飞扬、大吉大利、马到功成，每天都是「良辰吉日」。 文：钟舜英、图：林宾尼

「良辰吉日」祝大家龙马精神、财源广进。

「良辰吉日」能够出现，只因去年吉吉和与辰在马来西亚一起演出音乐会后，大家已觉得二人很有默契，便孕育出「良辰吉日」这组合，吉吉也感到真的有机会可以一起开骚，因各自开骚展现个人独特一面，二人加起来做一些平时没有做的事，其实早在马来西亚时已经谈论过，他说：「两人加起来的化学作用更好，所以一定摆脱不掉合作开骚这一步。哈哈！」与辰则觉得，若然真的以「良辰吉日」这个组合举行演唱会，那便不想普普通通二人一齐唱唱歌便算，希望构思出特别概念，演出一定要强劲及有故事性这样才会好玩，再者，若然真的能举行演唱会，事前当然要制作合唱歌，更没理由只得一首呢！

张与辰恨多栖发展

踏入马年，与辰今年希望可以坚定开始做运动这习惯，目的是令身体健康一些，因自己面对工作压力大时及休息不够下，若不够体力便会撑不住，故运动对自己身体及工作也有莫大帮助。在工作上希望完成澳门三月的演唱会后，可以转移阵地到马来西亚开骚，他坦言：「觉得这是我的责任，本身是马来西亚人，有这责任回去交成绩表，真的希望能在马来西亚举行演唱会。」另方面，与辰也期望接触到不同形式的工作，例如：多些机会写电影或剧集的歌曲，为更多歌手写歌甚至乎Crossover，希望可以试一试拍电影，又或做一些嘉宾主持，看看自己的能力在高压下讲对白，还有希望IP「花啦啦」快点成长，粉丝可以越来越多。

过往与辰曾有一次机会于年三十晚在香港维园行花市，当时在花市内看到的所有东西他也想买下来。今年可算是与辰首年在香港度过农历新年，既期待又开心，他很期待去行花市，买心爱的花回家过年。

周吉佩组《中年好声音1－3》团拜

吉吉以往大多到其他地方度岁又或到内地探望亲人，不过，今年决定留港，他解释，打从参赛那年已有意举行团拜活动，可惜一直忙个不停，马年终于可以成事，将会聚集《中年好声音》1－3季的台前幕后一同聚首团拜，以他所知已超过60多人报名，这是他今年最期待的聚会。

马年吉吉希望能搬往较大的物业居住，只因现居的空间不足，孩子因同房不时发生争拗，加上孩子们现于将军澳上学，所以今年打算搬往将军澳搬区的一些实用700呎以上的3或4房单位，与辰更提议他搬到同一栋物业成为邻居。

吉吉想进军启德开唱

不过，他当然有一项更想达成的愿望，早在入行时他已说过，很想在红馆举行演唱会，这愿望仍有点距离，他会一步步前行，马年他希望在香港找到比以往开骚更大的场地举行演唱会，现在目标先瞄准启德体艺馆。



Credit: 场地提供：个园竹语 鲜花提供：联艺花店