金多宝｜翁子光率主创团队谢票未受排片风波影响心情 Edan被赞表现淡定有进步 半百「爵屎」撑场未有影响观众

影视圈
更新时间：23:15 2026-02-21 HKT
发布时间：23:15 2026-02-21 HKT

今日吕爵安(Edan)联同金燕玲、翁子光出席十几场《金多宝》谢票场，《星岛头条》傍晚直击九龙塘又一城戏院5点15分场次谢票，虽然主创团队近日发生连番风波，但亦无损谢票心情。

Edan问前夫有无喊

戏院入口约有半百「爵屎」守候Edan，而戏院内亦未见有粉丝在戏院内造成滋扰，期间有几个人在完场前十几分钟才入场坐低，但没太大影响。完场后，Edan与翁子光、金燕铃、邓月平入场谢票，询问观众意见，有女爵屎坦言有哭，Edan笑问她身旁男士：「前夫呢？」男士也坦言有偷偷哭。

金燕玲被观众大赞演得好

Edan谈到雪糕车和全片最后一场戏是最难演，金燕玲大赞他大有进步，在结局用最简单方式去演，指演员不一定要哭出来才感动人。翁子光也赞Edan比《阖家辣》表现更放松和淡定。有观众更表示已看第三次，大赞金燕玲演得好。虽然今晚六合彩高达2亿金多宝，今场谢票场却未如之前有抽六合彩票环节，众演员匆匆赶往下场谢票。离场时，戏院内众粉丝大叫Edan，想叫停他影合照，但他匆匆走，仅一、两人成功合照。

