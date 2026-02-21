云浩影要专注事业无被家人催婚 初三揾人嗌交变赞美大会 情人节送男友手写卡以表诚意

云浩影今日（21日）出席婚纱展，她透露暂时闭关写歌 ，而4月会推出大碟。

云浩影新年以休息为主

云浩影指新年主要以休息为主，也有食年糕和去朋友家拜年，不过就未去男友T-Ma家，但预计这星期会去，问到有什么准备？她最初支吾以对，之后就表示会有准备，探人当然要带礼，至于是否有被家人催婚？她表示没有：「冇呢啲，几自由，自己屋企人唔会，而家都系专注喺事业，（未来奶奶呢？）冇收到通知。」提到刚才表演时，她指看到台下准备结婚的中学同学，问到她何时打算结婚？云浩影则谓每个人的路不同，自己想先专注事业，其他顺其自然，而马年的目标则希望能够做多一首大家喜欢的歌。

云浩影吁大家以和为贵

提到云浩影于初三时在网上找人嗌交开年，她笑言是因为有啲闷：「我欢迎大家闹我，同埋赤口应咗佢，同我闹完后就唔会同朋友嗌交，我系咁样嘅谂法，（网民扮闹你，其实喺度赞你！）都系嘅，大家好鬼马，下次大家可以凶狠啲，本身好期待㗎嘛！」虽然她在网上揾交嗌，但就指在「赤口」也不会找朋友闹交：「尽量避免，同埋我觉得今年大家比较火，燥咗好多，所以大家今年都以和为贵。」

云浩影新年前才返港，她指情人节身处韩国工作，问到是否有补祝情人节？她指有亲手写卡给男友，又谓这样很有诚意，因为文字很有温度，而男友也应该收货，而男友除了也是送卡外，还有送花给她。