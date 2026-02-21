Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

云浩影要专注事业无被家人催婚 初三揾人嗌交变赞美大会 情人节送男友手写卡以表诚意

影视圈
更新时间：22:15 2026-02-21 HKT
发布时间：22:15 2026-02-21 HKT

云浩影今日（21日）出席婚纱展，她透露暂时闭关写歌 ，而4月会推出大碟。

云浩影新年以休息为主

云浩影指新年主要以休息为主，也有食年糕和去朋友家拜年，不过就未去男友T-Ma家，但预计这星期会去，问到有什么准备？她最初支吾以对，之后就表示会有准备，探人当然要带礼，至于是否有被家人催婚？她表示没有：「冇呢啲，几自由，自己屋企人唔会，而家都系专注喺事业，（未来奶奶呢？）冇收到通知。」提到刚才表演时，她指看到台下准备结婚的中学同学，问到她何时打算结婚？云浩影则谓每个人的路不同，自己想先专注事业，其他顺其自然，而马年的目标则希望能够做多一首大家喜欢的歌。

云浩影吁大家以和为贵

提到云浩影于初三时在网上找人嗌交开年，她笑言是因为有啲闷：「我欢迎大家闹我，同埋赤口应咗佢，同我闹完后就唔会同朋友嗌交，我系咁样嘅谂法，（网民扮闹你，其实喺度赞你！）都系嘅，大家好鬼马，下次大家可以凶狠啲，本身好期待㗎嘛！」虽然她在网上揾交嗌，但就指在「赤口」也不会找朋友闹交：「尽量避免，同埋我觉得今年大家比较火，燥咗好多，所以大家今年都以和为贵。」

云浩影新年前才返港，她指情人节身处韩国工作，问到是否有补祝情人节？她指有亲手写卡给男友，又谓这样很有诚意，因为文字很有温度，而男友也应该收货，而男友除了也是送卡外，还有送花给她。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
生活百科
12小时前
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
5小时前
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
即时中国
2026-02-20 15:47 HKT
财政司副司长黄伟纶今日召开记者会，公布大埔宏福苑长远居住安排方案。
03:03
宏福苑安置｜政府收购7座业权 未补价每呎$8000 已补价$10500 总收购价68亿
社会
5小时前
六合彩2亿新春金多宝︱头奖5注中每注派逾4200万 即睇幸运儿系咪你！
社会
12小时前
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
时事热话
11小时前
何文田邨烟花景宽敞户调迁 网上寻接手5人单位有缘人 掏心掏肺赠6字居住锦囊｜Juicy叮
何文田邨烟花景宽敞户调迁 网上寻接手5人单位有缘人 掏心掏肺赠6字居住锦囊｜Juicy叮
时事热话
6小时前
海洋公园最后一只北极狐逝世！香港出世陪伴港人11年 雪狐居关闭网民不舍：两个礼拜前先见过.....
海洋公园最后一只北极狐逝世！香港出世陪伴港人11年 雪狐居关闭网民不舍：两个礼拜前先见过.....
生活百科
10小时前
「美心妹妹」杨铠凝日本留学近照曝光 17岁脸圆圆身形暴胀 网民集体回忆崩坏
「美心妹妹」杨铠凝日本留学近照曝光 17岁脸圆圆身形暴胀 网民集体回忆崩坏
影视圈
4小时前
陆永北上发展猪笼入水 新界复式豪宅户外花园大到变排球场 巨型睡房配置大露台媲美打工仔居所
陆永北上发展猪笼入水 新界复式豪宅户外花园大到变排球场 巨型睡房配置大露台媲美打工仔居所
影视圈
7小时前