TVB旅游达人梁芷珮结婚22周年纪念惨被当透明 老公挂住2亿六合彩金多宝一句辣㷫老婆

《潮什么》系列主持梁芷珮与老公黎卓颖（Kenneth）结婚多年，育有两子一女，不时举家外游，羡慕不少网民。但梁芷珮今日（21日）庆祝结婚22年，却出现婚姻危机，因老公自起床后只记挂住一事，令梁芷珮忍不住在社交平台向老公诈型。

梁芷珮嬲嬲猪

梁芷珮今日在IG上载一张在盐湖拍摄的搞怪相，见到大脚一伸踩向老公。梁芷珮又配上「结婚22周年 Be Like」的字样，预告有事发生。梁芷珮最终Tag老公要求𠱁自己：「快啲make me happy 先会同你讲happy anniversary！」还用上一个生气的Emoji表达心情。

梁芷珮在早上起身时，满心期待老公有所表示，怎料老公只挂住在晚上搅珠的新春金多宝「六合彩」，事关头奖基金估计可达2亿。梁芷珮将夫妻对话公开：「今朝起身，我等紧老公同我讲句『Happy 22th Anniversary』。点知，佢嘅第一句系：『买咗六合彩未？』」梁芷珮已打上一堆爆粗表情。

梁芷珮自我安慰

梁芷珮直言因为是结婚记念日，而叫自己不要生气，然后再问去哪里食饭庆祝时，老公回复去中环，梁芷珮当时的想法，中环的餐厅应该不会太差，怎料老公原来想去开过最多次头奖的中环士丹利街投注站：「我：边间？『老公：求其一间喺士丹利街附近，近投注站买六合彩！』」令梁芷珮无语又愤怒。

梁芷珮另类放闪

有见及梁芷珮嬲爆，其夫随即在自己的IG补镬，上载一张在酒店床上的甜蜜亲吻相𠱁爱妻，又冧爆以英文写道：「Never bring sand to the beach, because with you, I have everything I need #year22」（多此一举，因为有你，我已拥了一切）。爆笑互动让网民指是老夫老妻才有的表现。

