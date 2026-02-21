金多宝｜Edan吕爵安为「爵屎」出面扑火 不守戏院礼仪惹观众不满道歉 一周票房终破800万

吕爵安（Edan）最近频频为主演贺岁片《金多宝》跑谢票，力谷电影票房，他现身每场谢票都有大班「爵屎」撑场，没料竟惹同场其他观众有微言，有当日巧遇Edan谢票的戏院观众在社交网发文，轰「爵屎」无礼，兼且令人感到滋扰。

「爵屎」猛闹阻住睇吕爵安

这名观众在帖文中提到当日携同家中长者去戏院睇《金多宝》，估不到买了谢票场，当时趁未开场就先去厕所才入场睇戏，没料到撞正出席谢票的Edan到来，观众指同行的长者见现场有人在影相，为免阻碍对方于是企定等他们影完相才入场，但却被一班「爵屎」猛闹阻住睇吕生，开场后更感到粉丝行为好乞人憎。该网民续指在开场后，有些「爵屎」不守戏院礼仪而严重影响其他观众：「到开始睇戏嘅先好多人行来行去唔知去厕所定做乜，之后成套戏起码有五六个人长时间开电话…」该名观众在帖文更直接Tag了Edan，表明希望他能拍片提醒粉丝。

吕爵安望不会再有类似情况

而Edan本尊也随即作出回应，留言亲回该名观众，代「爵屎」道歉：「对唔住影响到你同长辈嘅观影体验 佢哋大部分都好乖的，我会提点下大家，希望唔会再有类似嘅情况」。该名观众收到Edan留言亲回后再发文多谢他，表示：「我就算讲几多句都唔及你讲一句叫佢哋守礼，我系嚟睇戏唔系挑衅闹交的，拜托你，新年都希望大家开开心心」。