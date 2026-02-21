《Yummy Yummy》Terry逆龄生长 林峰晒合照掀回忆杀 杨志龙已为人父转型做老板

林峰日前在IG分享了一张与新加坡男星杨志龙的合照，并写道：「每次来新加坡必到的食店」，瞬间勾起不少网民对2005年播出剧集《Yummy Yummy》的集体回忆。二人自2005年合作认识至今，维持了逾20年的深厚友谊，而当年剧中搞笑又青涩的「Terry」杨志龙，如今的转变更是让网民惊叹不已。

杨志龙演「Terry」成搞笑担当

TVB与新加坡电视台2005年曾合作拍摄剧集《Yummy Yummy》，主演有佘诗曼、林峰、杨怡、郑嘉颖及唐诗咏等，属合家欢小品剧集。杨志龙在剧中饰演「Terry」一角，凭著一口独特又可爱的新加坡口音普通话，成为最抢镜角色。剧中他饰演一个不敢反抗父母、形象搞笑、不够自信的青年。他留著当年最流行的金色挑染「刺猬头」，配上小麦肤色，充满阳光大男孩的青涩气息。

杨志龙变稳重人父

事隔20年，杨志龙已从当年的年轻演员，成功转型为新加坡食店老板，并已是两位儿子的父亲。从林峰分享的合照及杨志龙自己的家庭照可见，年过40岁的他褪去了当年的稚气，换上一头清爽的黑短发，脸上虽然多了几分成熟稳重，但身形和样貌保养得宜，笑容依旧灿烂，散发出成熟型男魅力，比起当年的「Terry」更添帅气，网民纷纷大赞他逆龄生长、越来越有型，亦有香港网民见到他的近照表示惊喜。

杨志龙成为食店老板

如今，杨志龙专注打理自己的餐饮生意，家庭生活美满，间中亦会接拍影视作品或节目。他与林峰的兄弟情，从戏内延伸到戏外，不少网民都赞他们念旧、重情。

