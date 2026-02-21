「大只佬Rocky」戆子终回头 悄删与崔碧珈「爱的印记」 曾被贴街招封世纪贱男暗示被陷害

出身富裕家庭的37岁崔碧珈（Anita）去年12月突然在社交平台宣布恋情，男友竟然是曾于2005年参加《香港先生》竞选，夺得「健力组」冠军后而入行郑健乐（Rocky），当时「大只佬Rocky」郑健乐在FB改了Status，贴上与崔碧珈二人的照片并写明与Anita Chui在恋爱中，崔碧珈的IG贴上与「大只佬Rocky」头贴头合照，这段女富男穷恋情曾引热议，不过这段「父女恋」很快便玩完。

「大只佬Rocky」终于「戆子回头」彻底死心

崔碧珈公开表示自己是「瞓醒先知道呢件事」，并强调目前单身，事后「大只佬Rocky」承认正在追求女方，就自己太急进向崔碧珈道歉，强调两人仅是好朋友，尚在了解阶段。可惜最后未开始已结束，崔碧珈公开炮轰「揾过其他目标继续装单纯啦」，「大只佬Rocky」亦在IG发文对号入座，疑似隔空反击为自己辩护，暗示清白无辜，只是被误会。近日发现「大只佬Rocky」终于「戆子回头」，悄悄撤回相关动态，对女方彻底死心。

相关阅读：大只佬Rocky遭贴街招后首发声：任何事情都有因果 「认恋」崔碧珈后是非缠身发文暗示被陷害？

「大只佬Rocky」终于认清现实并彻底死心

「大只佬Rocky」单方面在Facebook更新感情状态为「恋爱中」并标签女方，当时被指认爱，虽然遭到女方否认并划清界线，更疑被暗讽「猎食」，旺角街头曾惊现大量指控「大只佬Rocky」为「香港世纪贱男」的街招，内容不仅重提他已申请破产、欠下巨债、有「食软饭」习惯，并称其前妻是因无法忍受而离婚，但「大只佬Rocky」迟迟未有更新感情状态，依然是「恋爱中」并标签女方，直到近日有网民发现「大只佬Rocky」的Facebook简介已将「@崔碧珈」及爱心符号全数删除，撤回了这个默默坚持的「爱的宣言」，但仍有追踪女方IG，反而女方未有追踪「大只佬Rocky」的IG相信他经过一段时间的沉淀后，终于认清现实并对女方彻底死心，这段单方面「父女恋」正式告一段落。

「大只佬Rocky」经济状况近年备受关注

事件初期，强调自己维持单身的崔碧珈对「大只佬Rocky」赞不绝口，曾以只是「好好好好好嘅朋友」来形容，但亦公开赞男方是「认识的人当中最高分的男人」、「我都好单纯，佢比我更单纯」，但事件出现峰回路转，崔碧珈及后在社交平台强硬发文，疑似炮轰有人装单纯「猎食」其身边朋友，两人关系正式决裂。形象重创的「大只佬Rocky」上月曾发文称：「伤害过你的人，在伤害你的那一刻，他的果报就已经开始了，任何事情都有因果，该有的一定不会少。果报也许会迟到，但永远不会缺席，凡事都有轮回，你看苍天饶过谁！」「大只佬Rocky」的经济状况近年备受关注，过往受访时曾坦言，在电视台多演闲角，收入极不稳定，月入有时仅得四位数，难以养家，与前妻因生活而有过摩擦，并对家人感到内疚。最终，Rocky在2021年结束了长达20年的婚姻，并独力抚养大仔，而细仔则随前妻生活。

相关阅读：崔碧珈开火矛头疑直指Rocky：装单纯 「父女恋」决裂？ 郑健乐反击：有心人谂冇心人