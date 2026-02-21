金度勋被质疑施展「咸猪手」 用姆指抚摸Karina及GABEE 回应指是手指痕

去年凭人气韩剧《亲爱的X》备受关注的27岁韩星金度勋，日前出席新剧发布会时疑似对同剧女拍档：aespa队长Karina及著名舞者GABEE施展「咸猪手」，因此惹来争议！

金度勋背后可能有具背景人士力撑

事缘金度勋前日（19日）联同Karina、GABEE、惠利、李龙真及John Park等出席Netflix新剧《怪奇谜案限时破2》的制作发布会，席间6人手拉手做出类似六芒星阵的甫士时，金度勋分别以左右手拉着Karina和GABEE的玉手，却被发现他以快如摩打的姆指不断在抚摸着她们的滑溜手背和手指。不少网民都发现了其「越轨行为」，更有粉丝直接在粉丝平台上斥责他，叫他「别碰Karina」，然而金度勋却回应指当时手指痕，只是想挠一下手指抓痒。至于为何又摸GABEE，他则未有解释，有网民就揶揄指「难道他两边姆指都手痕？」对此，其经理人公司PEAKJ Entertainment至今未有任何回应。对比该公司不久前迅速回应旗下男团TWS的「私生饭」问题，这次的冷处理惹人怀疑，外界普遍认为金度勋可能背后有具背景人士力撑，故此得公司庇护。

金度勋曾想借金裕贞传绯闻

与此同时，网民不忘翻金度勋旧帐，指他与金裕贞合作拍摄《亲爱的X》时，已有过度的肢体接触，被指责毫无边界感。更有网民指他借绯闻蹭热度，去年10月宣传《亲》剧时就乘机想借金裕贞传绯闻。去年6月宣传《怪奇谜案限时破》时，又想跟Karina炒CP。虽然金度勋仍有一批死忠粉丝护航，但目前韩网已有呼吁广告商和剧组封杀他的声音。截至目前为止，涉事女艺人未有发声，金度勋及其公司亦未有正式回应事件。